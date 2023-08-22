【美股盤前】美債息續企穩4.3厘高位　道指期貨升81點　納指期貨升0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息昨日曾升穿4.35厘，見2007年11月以來高位，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為債息上升，股票一般都會下跌，因債券相對股票而言更具吸引力，預期美債息企穩高位會對股市造成重大影響，導致股市顯著下行。並指債息上升只因市場認為聯儲局過分擔憂通脹並將會繼續收緊政策。

美債息由日內高位回落，暫報4.315厘，繼續守穩4.3厘關；美滙指數走勢反覆，暫報103.19。

美股期貨周二於盤前向好，道指期貨升81點，納指期貨升86點或0.6%。美國今日將會公布7月二手樓銷售，8月里奇蒙聯儲製造業指數。焦點股方面，業績符預期的Zoom（美：ZM）盤前升4%，Tesla（美：TSLA）改版Model 3據報9月交付，刺激股價盤前再升3%。

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即市走勢︰

【16：30】【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付 上海電池1廠傳同月重啟應對需求

【14：30】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引 股價盤後升逾4%

【12：32】道指期貨跌26點，報34498點，標指期貨跌3點，報4408點，納指期貨跌18點，報14967點。

【12：01】【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

【08：32】【美股焦點】標普也下調美國數間銀行評級 高息賬戶成禍根

【08：04】【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市 預計為今年來規模最大IPO

====以下為8月21日美股市況====

市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指反覆，近收市收復逾250點失地 ； 英偉達（美：NVDA）股價飈8.5%，納指漲1.6%。

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美國經濟數據持續優於預期，10年期債息突破4.3厘，創07年以來新高，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，截至今晨4時（即收市），道指跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）彈7.33%，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升 ；

市場注視英偉達周三收市後出爐的業績 ，憧憬一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國全國獨立企業聯盟（NFIB）季度調查顯示，52%受訪的小企業東主相信美國經濟已經陷入衰退，惟比例較上一次調查的55%小。80%受訪者認為，本地經濟表現尚可。

高盛預期，由於美國共和民主兩黨對財政預算開支的看法出現分歧，聯邦政府部門可能在今年較後時間出現停擺情況 ； 每暫停一周，料直接導致美國經濟損失0.15個百分點，連同對私人企業產生的間接效應，經濟損失為0.2個百分點。

美國本周30年期定息按揭敍造利率平均值報7.48厘，按周升29個基點，是2000年11月以來最高水平。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

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即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.2%， 法股升0.5%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩