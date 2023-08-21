【美股盤前】美債息升穿4.3厘　道指期貨升105點、納指期貨升0.6%　本周聚焦全球央行年會、英偉達業績（不斷更新）

美國國債息率升穿4.3厘，迫近15年高位，令部分債券年回報率陷入負值，顯示利率在未來幾年利率或居高不下，但摩根大通資產管理公司固定收益首席投資官Bob Michele表示，現在的策略是每當債券價格下跌時就買入。

美國10年期國債息率突破4.3厘，暫報4.308厘；美滙指數靠穩，暫報103.39。

美股期貨周一盤前向好，道指期貨升105點，納指期貨升89點或0.6%。本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。另外，芯片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達）將於周三收市後公布業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

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即市走勢︰

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩