【美股收市】長債息越4.3厘 道指挫174點 納指穩 英偉達破頂後倒跌

投資者觀望聯儲局主席鮑威爾談話，美國經濟數據持續強勁，有儲局官員指經濟可能再加速 ; 市場預期美國年內再加息機率升溫，美債息亦持續上升，昨日曾升穿4.35厘，創2007年11月以來高位，最新仍企穩4.3厘。

美股個別發展，道指偏軟，納指靠穩，截至今晨4時（即收市），道指跌174點，報34288點；標指跌12點，報4387點；納指升8點或0.06%，報13505點。

評級機構穆迪下調美國多家銀行評級的兩周後，標普也下調幾家銀行的評級並調低展望，令銀行股走弱 ; 焦點股方面，Tesla（美：TSLA）改版Model 3據報9月交付，刺激股價升1.9%。

英偉達（美：NVDA）周三（23日）收市後公布業績，市場績前入市炒作，股價開市後曾升逾2%突破480美元，創歷史高位，其後倒跌2.8%。

梅西百貨(Macy's)公布第二財季虧損2200萬元(美元‧下同)，去年同期獲利2.75億元。管理層指上季消費開支疲弱，而聯號信用卡的延遲還款情況開始嚴重。Macy's股價最多跌11%。

明年有貨幣政策投票權的里士滿聯儲銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)指出，美國經濟有再加速的徵兆，令通脹可能保持高企，倘若有關勢頭導致通脹未有回落至2%指標的情況，則聯儲局便須進一步收緊銀根。

近月來的經濟數據 , 未有讓他擔心加息步伐過速或對經濟構成負面打擊。不過，巴爾金表示，無意揣測聯儲局9月議息決定。

美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間，市場原預期按月僅跌0.2%或415萬間；8月里奇蒙聯儲製造業指數為負7，勝預期負10及7月份的負9。

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即市走勢︰

【23：15】銀行股拖累大市 道指跌117點 納指升0.5%，Tesla升2%，英偉達創新高後倒跌

【22：05】【美國經濟數據】美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間 遜預期

【22：00】英偉達創新高後倒跌 道指跌13點 納指升0.2%，Tesla升幅收窄至不足2%

【21：30】英偉達升2%創歷史新高 道指升19點 納指升0.6%，Tesla高開逾3%

【19：30】指期貨升51點 納指期貨升0.7%，英偉達盤前升2%創歷史新高

【16：30】【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付 上海電池1廠傳同月重啟應對需求

【14：30】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引 股價盤後升逾4%

【12：32】道指期貨跌26點，報34498點，標指期貨跌3點，報4408點，納指期貨跌18點，報14967點。

【12：01】【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

【08：32】【美股焦點】標普也下調美國數間銀行評級 高息賬戶成禍根

【08：04】【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市 預計為今年來規模最大IPO

====以下為8月21日美股市況====

市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指反覆，近收市收復逾250點失地 ； 英偉達（美：NVDA）股價飈8.5%，納指漲1.6%。

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美國經濟數據持續優於預期，10年期債息突破4.3厘，創07年以來新高，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，截至今晨4時（即收市），道指跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）彈7.33%，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升 ；

市場注視英偉達周三收市後出爐的業績 ，憧憬一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國全國獨立企業聯盟（NFIB）季度調查顯示，52%受訪的小企業東主相信美國經濟已經陷入衰退，惟比例較上一次調查的55%小。80%受訪者認為，本地經濟表現尚可。

高盛預期，由於美國共和民主兩黨對財政預算開支的看法出現分歧，聯邦政府部門可能在今年較後時間出現停擺情況 ； 每暫停一周，料直接導致美國經濟損失0.15個百分點，連同對私人企業產生的間接效應，經濟損失為0.2個百分點。

美國本周30年期定息按揭敍造利率平均值報7.48厘，按周升29個基點，是2000年11月以來最高水平。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

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即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.2%， 法股升0.5%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩