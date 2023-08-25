【美股收市】觀望鮑威爾今發言 道指跌373點 納指挫1.9% 英偉達升幅幾全蒸發

由英偉達超佳業績推動的市場樂觀情緒逐漸消退 , 市場焦點轉移到聯儲局主席鮑威爾周五將在Jackson Hole全球央行年會上的演講。美股道指周四尾段擴大跌勢；美10年債息則升至報4.248厘。

截至今晨4時（即收市），道指跌373點，報34099點；納指跌257點或1.87%，報13463點；標指跌59點，報4376點。美滙指數升0.6%，報104.2。

波音737 MAX飛機出現新問題，近期交付進度放緩，主要是受到零件供應商Spirit AeroSystems的產品質素不穩定所影響 ; 消息拖累波音股價收跌4.93%。

AI「股王」英偉達（美︰NVDA）股價創新高，即市曾升近6.7%至高位502.66美元， 收市升幅收窄至0.1%，報471.74美元。英特爾跌4.1%，特斯拉(Tesla)跌2.9%，蘋果公司跌2.6%。

多名儲局官員對利率前景提出看法, 今年擁有貨幣政策投票權的費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)稱，預料聯儲局今年餘下時間不會再加息，聯邦基金利率已處於對經濟具足夠限制性的水平，當局會繼續收縮資產負債表，起到限制經濟的作用。他認為若通脹下滑速度較預期快，則聯儲局可能較預期更早減息。

剛卸任聖路易斯聯儲銀行總裁的布拉德(James Bullard)則認為，美國經濟有再加速的風險，可能令通脹再度上升，導致聯儲局推遲暫停加息行動的部署。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）則認為, 美國將在相當長一段時間內保持緊縮的利率。現在就降息時機發出明確信號還為時過早，儲局並沒有真正看到經濟增長的明顯放緩。長期國債收益率上升有助於實現聯儲局的目標，希望能在合理的時間內將通脹率降低到2%。

太平洋資產管理公司(PIMCO)經濟師Tiffany Wilding認為，不能排除聯儲局明年加息的可能性。

美國上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，低於市場預期的24萬人，前值上修至24萬人，截至12日止當周，連續申領失業救濟金為170.2萬人，亦略為低於市場預期的170.5萬人，前值略為下修至171.1萬人。

另外，7月耐久財訂單初值跌5.2%，跌幅大於預期的4%，前值為升4.6%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：41】紐約10月黃金期貨收跌0.07%，報1928.50美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.05%，報1947.10美元/盎司。

【01：34】美國官員：載有俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的飛機墜毀，可能是爆炸導致的，美國方面不認為飛機是被地對空導彈擊落

【01：14】太平洋投資管理公司（PIMCO）警告稱：美聯儲局如果在2024年繼續加息，那將是難以想像的。

【00：32】Dropbox將於當地時間本周四宣布新的雲存儲計劃費用，將停止為用戶提供無限雲文檔存儲服務。Dropbox股價漲2%

【00：06】巴西總統盧拉：在新成員國加入之後，金磚國家以購買力平價計算的GDP將佔全球的37%。金磚國家將推進貿易貨幣去美元化。

【00：02】房地美：美國房屋貸款利率上升至7.23厘，為自2001年5月以來最高水平。

【23：06】歐股收市個別發展, 德股跌0.7%, 法股跌0.4%, 英股升0.2%, 泛歐STOXX 600指數跌0.4%

【23：32】比特幣回落至26000美元/枚下方，跌2.21%。

【23：29】AI概念股潰敗，C3.ai跌超13.3%，Palantir科技跌8.3%，Bullfrog AI控股跌7.6%，SoundHound AI跌7.1%，BigBear.ai控股跌5.1%，Guardforce AI跌3.3%，亞馬遜跌1.6%，Meta跌1.1%，微軟跌1.0%，賽富時跌0.9%，谷歌A跌0.7%，百度ADR維持1.5%的漲幅。英偉達漲幅一度收窄至0.75%，美股盤初一度漲6.68%刷新歷史高位至502.66美元。

【23：06】市場消息：人工智能公司OpenAI與Scale AI展開合作，以共同為企業界提供支持服務。OpenAI稱將在今年秋季對GPT-4進行微調。

【22：49】高盛：將英偉達(美：NVDA)目標價從495美元上調至605美元。

【21：30】道指升7點，報34480點；納指升0.7%，報13822點；標指升16點，報4452點。

【18：29】道指期貨跌19點，納指期貨升1.2%，標指期貨升25點。

【12：21】道指期貨升40點，報34562點，標指期貨升30點，報4477點，納指期貨升188點或1.2%，報15384點。

【11：48】【中國市場】全球最大私募基金黑石集團獲內地QDLP資格 為境內投資者拓海外投資渠道

【11：18】【字節跳動】TikTok Shop據報美國業務今年虧損逾39億 擴張成本愈發沉重

【10：21】【新股IPO︱ARM】軟銀據報未就Arm IPO預訂包銷費用 先了解路演表現才釐訂收費

【10：12】【美股焦點】大摩高盛摩通瑞銀同意支付39億和解金 結束壟斷股票貸款市場指控

【08：26】【NVDA業績】AI股王英偉達盤後急升6%上企500關美元 AI銷售推動數據中心收入勁增171%

【07：38】【TSLA股價】馬斯克：剛剛駕駛量產版Cyber​​truck 各地備貨畫面曝光

【05：36】【美股焦點】俄證實瓦格納普里戈任空難死亡 資金一度避險美債

====以下為8月23日美股市況====

美股尾市繼續走高， 科技股領漲，道指曾漲逾240點， 納指亦一度抽升1.9%， 美滙指數即市一度迫近104， 市場聚焦美國芯片巨擘Nvidia（美：NVDA，英偉達）收市後公布業績， 並等待聯儲局主席鮑威爾本周稍後在央行年會發表的講話。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

本港時間今晨4時， 道指升184點或0.5%， 報34472點； 納指升215點或1.6%， 報13721點， 標指升48點或1.1%， 報4436點。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由7.09厘升至7.31厘，升至2000年以來高位。美股周三開市向好，焦點股方面，Netflix（美：NFLX）漲逾3%，Nvidia（美：NVDA，英偉達）績前亦升逾3%。

美國8月Markit製造業PMI初值為47，低於預期及前值49；服務業PMI初值為51，低於預期的52.2，前值為52.3，則為6個月新低。芝商所（Fedwatch）最新預測，年內加息機率已回落至4成水平。

德意志銀行私人銀行亞太首席投資官Stefanie Holtze-Jen表示， 她仍預計美國經濟可能會出現連續兩個季度、小幅度的負增長。對於美債收益率接下來的走向，她表示，希望周五聯儲局主席鮑威爾能給市場一些線索，「我們認為聯儲局可能還會再加息一次」， 但現在整體辯論已經轉向利率會在高位維持多久的問題，她預計聯儲局明年第二季度前不會降息。

歐洲及英國最新公布的經濟數據走弱，歐元區8月製造業PMI初值回升至43.7，高於市場預期42.7，但服務業PMI初值跌至48.3，遠低於上月50.9，跌穿榮枯線，市場原預期為50.5。數據公布後，歐元及英鎊均走弱，美元兌英鎊跌至1.2615，兌港元9.89算。

歐洲經濟轉差，資金轉投避險貨幣，美滙指數曾升0.4%高見103.98， 尾市回順至103.36， 跌0.2%。

據俄羅斯民航局消息， 瓦格納集團首領普里戈津和指揮官烏特金乘坐的飛機，在莫斯科北部墜毀， 資金避險美債， 美債息回落，10年期國債息率跌穿4.2厘，暫報4.184厘，加息預期亦有降溫跡象。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：09】英偉達美股盤後漲逾3%，該公司即將發布業績報告。

【04：09】俄航空署發佈失事飛機人員名單，確認普里戈任和烏特金在失事飛機上。

【04：04】俄羅斯民航局：瓦格納集團首領普里戈津和瓦格納集團指揮官德米特裡·烏特金乘坐的飛機在莫斯科北部墜毀。

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收漲約1.5%，百度漲超3%，阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩漲超1%，富途控股、微博、網易、小鵬汽車、蔚來、騰訊音樂小幅上漲。愛奇藝跌超4%，理想汽車、唯品會小幅下跌。

【03：49】以太坊向上觸及1700美元/枚，漲4.32%，比特幣漲幅擴大至3.6%，報26760美元/枚。

【03：49】Cloudflare（美：NET）漲幅擴大至6.8%。

【03：43】據The Information消息， SpaceX正與Cloudflare協作，以加速星鏈服務的傳輸速度。

【03：07】鋼鐵加工和分銷商Esmark表示， 將不會出價收購美國鋼鐵公司。美國鋼鐵（美：X）股價擴大跌幅，下跌2.8%至即市低位。

【02：55】紐約原油10月期貨收於78.89美元/桶，一周來首次跌破80美元/桶，日內跌0.9%。布蘭特10月原油期貨收跌0.82美元，跌幅0.98%，報83.21美元/桶。

【02：28】據俄新社報道，在俄羅斯特維爾州飛機墜毀現場已發現8名遇難者遺體。當天稍早前，據塔斯社援引俄羅斯緊急情況部消息稱，一架私人飛機23日在俄羅斯特維爾州墜毀，致10人死亡。該失事飛機航線為莫斯科至聖彼得堡。

據塔斯社援引俄羅斯航空署消息顯示，瓦格納組織創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在失事飛機的乘客名單上。但普里戈津本人目前是否登機尚無法確認。俄羅斯特維爾州政府新聞部門當天表示，該州州長魯登尼亞已親自督查當地局勢。目前，執法機構和緊急情況部門人員正在現場開展工作。

【02：08】納斯達克金龍指數漲幅擴大至2%，新東方漲近3%，Boss直聘漲2.6%，阿里巴巴漲2.5%，鬥魚漲2.4%，百度漲2.3%。

【01：55】委內瑞拉與美國就可能解除制裁的前景進行談判。

【01：50】英偉達（美：NVDA）績前漲幅擴大至3%。

【01：47】美國國會眾議院金融服務委員會主席McHenry敦促美國證券交易委員會（SEC）撤回其新版私募基金管理規定。

【01：31】據俄羅斯媒體報道，瓦格納集團首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在俄羅斯一場空難中死亡，機上另外九人同樣遇難。

【01：21】美國30年期國債收益率跌10.5個基點至4.30厘。

【01：06】市場消息指， 美國證券交易委員會（SEC）以3-2投票，通過針對私募基金有關費用和披露的新要求。

【00：44】標普500指數漲幅擴大至1%，道指漲157點或0.46%，納指漲1.52%。蘋果目前漲2%，特斯拉漲1.2%，英偉達維持超過2.2%的漲幅。

【00：33】現貨黃金向上觸及1920美元/盎斯，漲1.19%。

【00：06】美國各州財政司庫致信聯邦貿易委員會（FTC），要求其阻止連鎖零售商Kroger與Albertsons併購交易。各州官員告訴FTC，日用百貨零售公司的合併將對勞工造成不利影響。

【23：57】甲骨文（美：ORCL）股價快速走低轉跌，早段曾一度上漲逾2%。

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.1%， 法股升0.1%， 英股升0.7%， 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【23：33】美國電子煙公司Juul Labs將裁員約250人，員工總數將減至650人。通過裁員行動將節省2.25億美元的運營成本， 公司不考慮申請破產。

【23：20】道指升137點、納指升1.4%

【22：30】加息預期降溫 道指升71點、納指升1.1%，Netflix升4%

【22：18】就是否保留瑞士信貸的國內業務一事，瑞銀即將作出決定，並計劃在8月底之前宣布相關事宜。瑞銀的目標是逐步關閉瑞士信貸的國內業務

【21：30】美滙衝104關 美債息回落 道指升63點、納指升0.4%，英偉達收市後公布業績

【18：10】美債息跌穿4.3厘，道指期貨升126點、納指期貨升0.6%。

【17：50】【儲局官員】巴金：料美國經濟仍有軟著陸空間 2%通脹目標非天方夜譚

【17：00】【TSLA】Tesla陶琳拜訪瀋陽官員 Tesla否認於當地建超級工廠、「正常的友好交流」

【12：21】道指期貨升73點，報34417點，標指期貨升10點，報4409點，納指期貨升48點或0.3%，報15006點。

【10：06】【芯片大戰】SIA：華為製造影子網絡可繞過美國制裁 美商務部正監控事態發展

【09：08】【新股IPO】Arm在招股書上用3500多字闡述中國風險 未能估計拜登限投令影響

【08：39】【NVDA業績】英偉達將公布業績 期權預示股價績後波動較過往平均更大

【08：15】【美股焦點︱WE】WeWork認股證遭紐交所暫停交易 因交易價異常低

【07：34】【NVDA業績】英偉達勢公布破紀錄業績 關鍵只睇一個數？

====以下為8月22日美股市況====

投資者觀望聯儲局主席鮑威爾談話，美國經濟數據持續強勁，有儲局官員指經濟可能再加速 ； 市場預期美國年內再加息機率升溫，美債息亦持續上升，昨日曾升穿4.35厘，創2007年11月以來高位，最新仍企穩4.3厘。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股個別發展，道指偏軟，納指靠穩，截至今晨4時（即收市），道指跌174點，報34288點；標指跌12點，報4387點；納指升8點或0.06%，報13505點。

評級機構穆迪下調美國多家銀行評級的兩周後，標普也下調幾家銀行的評級並調低展望，令銀行股走弱 ； 焦點股方面，Tesla（美：TSLA）改版Model 3據報9月交付，刺激股價升1.9%。

英偉達（美：NVDA）周三（23日）收市後公布業績，市場績前入市炒作，股價開市後曾升逾2%突破480美元，創歷史高位，其後倒跌2.8%。

梅西百貨（Macy's）公布第二財季虧損2200萬元（美元‧下同），去年同期獲利2.75億元。管理層指上季消費開支疲弱，而聯號信用卡的延遲還款情況開始嚴重。Macy's股價最多跌11%。

明年有貨幣政策投票權的里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，美國經濟有再加速的徵兆，令通脹可能保持高企，倘若有關勢頭導致通脹未有回落至2%指標的情況，則聯儲局便須進一步收緊銀根。

近月來的經濟數據 ， 未有讓他擔心加息步伐過速或對經濟構成負面打擊。不過，巴爾金表示，無意揣測聯儲局9月議息決定。

美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間，市場原預期按月僅跌0.2%或415萬間；8月里奇蒙聯儲製造業指數為負7，勝預期負10及7月份的負9。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：15】銀行股拖累大市 道指跌117點 納指升0.5%，Tesla升2%，英偉達創新高後倒跌

【22：05】【美國經濟數據】美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間 遜預期

【22：00】英偉達創新高後倒跌 道指跌13點 納指升0.2%，Tesla升幅收窄至不足2%

【21：30】英偉達升2%創歷史新高 道指升19點 納指升0.6%，Tesla高開逾3%

【19：30】指期貨升51點 納指期貨升0.7%，英偉達盤前升2%創歷史新高

【16：30】【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付 上海電池1廠傳同月重啟應對需求

【14：30】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引 股價盤後升逾4%

【12：32】道指期貨跌26點，報34498點，標指期貨跌3點，報4408點，納指期貨跌18點，報14967點。

【12：01】【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

【08：32】【美股焦點】標普也下調美國數間銀行評級 高息賬戶成禍根

【08：04】【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市 預計為今年來規模最大IPO

====以下為8月21日美股市況====

市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指反覆，近收市收復逾250點失地 ； 英偉達（美：NVDA）股價飈8.5%，納指漲1.6%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國經濟數據持續優於預期，10年期債息突破4.3厘，創07年以來新高，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，截至今晨4時（即收市），道指跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）彈7.33%，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升 ；

市場注視英偉達周三收市後出爐的業績 ，憧憬一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國全國獨立企業聯盟（NFIB）季度調查顯示，52%受訪的小企業東主相信美國經濟已經陷入衰退，惟比例較上一次調查的55%小。80%受訪者認為，本地經濟表現尚可。

高盛預期，由於美國共和民主兩黨對財政預算開支的看法出現分歧，聯邦政府部門可能在今年較後時間出現停擺情況 ； 每暫停一周，料直接導致美國經濟損失0.15個百分點，連同對私人企業產生的間接效應，經濟損失為0.2個百分點。

美國本周30年期定息按揭敍造利率平均值報7.48厘，按周升29個基點，是2000年11月以來最高水平。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.2%， 法股升0.5%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩