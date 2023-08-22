【美股市況】道指曾跌252點後跌幅收窄 納指升1.2% Tesla、英偉達升逾6%（不斷更新）

美股個別發展，市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，道指早段跌252點, 午市跌幅收窄, 納指則造好升逾1%。

本港時間今晨1時30分, 道指跌88點或0.3%, 報34412點，納指升154點或1.2%, 報13444點；標指升8點, 報4378點。焦點股方面，Nvidia（美：NVDA；英偉達）及Tesla（美：TSLA，特斯拉）開市齊升逾4%, 兩股午市升幅擴大至逾6.4%。

特斯拉股價造好，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升。

英偉達周三收市後公布業績，市場憧憬業績一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過，還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國國債息率升穿4.3厘，迫近15年高位，令部分債券年回報率陷入負值，顯示利率在未來幾年利率或居高不下，但摩根大通資產管理公司固定收益首席投資官Bob Michele表示，現在的策略是每當債券價格下跌時就買入。

美國10年期國債息率突破4.3厘，暫報4.35厘；美滙指數靠穩，暫報103.3。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。另外，芯片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達）將於周三收市後公布業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

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即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展, 德股升0.2%, 法股升0.5%, 英股跌0.1%, 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩