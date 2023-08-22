  • 29°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 03:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指曾跌252點後跌幅收窄 納指升1.2% Tesla、英偉達升逾6%（不斷更新）

股市 01:40 2023/08/22

分享：

分享：

美股個別發展，市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，道指早段跌252點, 午市跌幅收窄, 納指則造好升逾1%。

本港時間今晨1時30分, 道指跌88點或0.3%, 報34412點，納指升154點或1.2%, 報13444點；標指升8點, 報4378點。焦點股方面，Nvidia（美：NVDA；英偉達）及Tesla（美：TSLA，特斯拉）開市齊升逾4%, 兩股午市升幅擴大至逾6.4%。

特斯拉股價造好，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升。

英偉達周三收市後公布業績，市場憧憬業績一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過，還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國國債息率升穿4.3厘，迫近15年高位，令部分債券年回報率陷入負值，顯示利率在未來幾年利率或居高不下，但摩根大通資產管理公司固定收益首席投資官Bob Michele表示，現在的策略是每當債券價格下跌時就買入。

美國10年期國債息率突破4.3厘，暫報4.35厘；美滙指數靠穩，暫報103.3。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。另外，芯片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達）將於周三收市後公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會　Nvidia業績備受關注

點擊圖片放大
+2

即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展, 德股升0.2%, 法股升0.5%, 英股跌0.1%, 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？　關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機　宣布股份40合1　曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘　道指收升25點　納指跌0.2%（不斷更新）

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？ 恒指換馬有何影響？

責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 港股 期貨 NVIDIA 標準普爾500指數 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【恒大危機】恒大發布內控評估結果　稱已實行建議的糾正措施、無存在重大缺陷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【紅杉資本】紅杉實現三大區域完全獨立營運及發展　紅杉中國採用新英文名「HongShan」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　收復19000關（不斷更新）
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
打散工不知有供MPF　積金局：資料不全帳戶供款達4.4億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款