【美股市況】道指倒跌後轉升139點 納指靠穩 鮑威爾講話觸發加息預期升溫　英偉達跌3%（不斷更新）

美股午市上升, 道指早段曾升252點後回軟, 一度倒跌70點, 中段反覆上揚, 納指升幅亦由1.3%大幅收窄, 市場憂聯儲局再加息, 抑遏大市走勢。

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上的演講，提到聯儲局將會繼續視乎數據去決定是否加息，但市場普遍將其解讀為仍有需要加息，令美債息及美滙在講話後上升，美匯指數先跌後回升，暫報104.15, 升0.2%。美國10年期國債息穩步上揚，暫報4.23厘。

本港時間今晨1時30分, 道指升139點或0.4%, 報34238點，納指升24點或0.2%, 報13488點; 標指升18點或0.4%, 報4395點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）早段回吐逾4.5%，暫報454.27美元, 跌3.7%。

Pimco經濟學家Tiffany Wilding預測，聯儲局可能還沒有完成加息。她認為疫情期間消費者積累的儲蓄可能會繼續支撐高於預期的消費支出，進而推動經濟增長。由於許多貸款人已經鎖定了利率，按揭利率的升高可能不會對他們產生影響。隨著消費者和經濟可能會保持驚人韌性。聯儲局明年仍有可能宣布加息。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預計，其措辭將維持審慎平衡，並表明6月的點陣圖仍準確反映今年加息路徑。這意味今年美國仍要加息一次，該行料儲局將在11月初議息會議加息。

前債王格羅斯則指, 10年期美債收益率可能會進一步上漲至4.5厘，短期美債利率將保持相對穩定。

前美國財長薩默斯認為, 聯儲局可能還需加息至少一次。

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即市走勢︰

【02：17】歐洲央行管委霍爾茨曼表示, 他懷疑歐洲央行將不得不略微提高利率, 事關歐元區核心通脹率仍然非常高

【02：17】美國雜貨配送公司Instacart申請美國IPO，百事可樂（Pepsico）同意買入1.75億美元A類優先股。多家基石投資者將在IPO中認購4億美元股票。

【02：14】迪拜環球港務（DP World）與印度Deendaya港務局簽署特許協議，將在印度西海岸古吉拉特邦的坎德拉市開發、運營和維護一個每年219萬標準箱的新巨型集裝箱碼頭。這座名為Greenfield碼頭預計將於2027年竣工，靠近現有的Deendayal港口，並將能夠處理運載量超過1.8萬標準箱的船舶。迪拜環球港務將為此投資5.1億美元。

【01：52】紐約10月黃金期貨收跌0.37%，報1921.30美元/盎司，本周累計上漲1.22%。12月黃金期貨收跌0.37%，報1939.90美元/盎司，本周累漲1.22%。

【01：32】紐約原油期貨下跌1.0%，在美國油服貝殼休斯發佈石油鑽井機周報後，刷新日低至78.18美元/桶，布蘭特原油跌0.5%，報82.49美元/桶。

【01：09】英偉達跌超4.3%，刷新日低至450.24美元，隨著英偉達發佈超預期業績，主要金融研究機構中，最後一家給予英偉達“賣出”評級的晨星公司也投降。Cathie Wood三天內拋售百萬美元英偉達股票：估值已有體現，軟件公司有更多機會。

【00：35】美國芝加哥聯儲銀行行長Goolsbee：美國仍有途徑在降低通脹同時避免經濟衰退。

【00：23】越南電動車生產商VinFast Auto(美:VFS)漲幅擴大至50%, 刷新即市歷史高位至73.90美元。

【23：54】日圓兌美元周五（8月25日）一度下跌0.6%，至146.63即市低點，創下去年11月9日以來最低，受聯儲局主席鮑威爾講話後美元走強和美國國債收益率上升拖累。

【23：42】摩根大通：預計在近期大跌後，比特幣價格進一步下行的空間已經受限。

【23：49】瑞銀集團（UBS）考慮進行自收購瑞信以來的首次AT1債券發行。

【23：35】歐股收市小幅上升, 德股升0.1%, 法股升0.2%, 英股升0.1%, 泛歐STOXX 600指數微跌不足1點

【22：55】美債美滙齊升 道指納指齊倒跌，英偉達跌3%

【22：30】鮑威爾講話令加息預期升溫 美債美滙齊升 道指反覆 納指升0.2%

【21：30】道指升178點，納指升0.5%。

【18：00】道指期貨升52點

【12：58】道指期貨升36點，報34177點，納指期貨跌0.1%，報14884點。標普期貨升1點，報4387點。

【12：11】【大行報告】高盛下調亞太股市目標 憂內房壓力溢出亞洲其他地區

【10：26】【BRICS】金磚峰會宣言：研究本幣合作、支付工具和平台 明年俄羅斯會晤前交報告

【09：47】【美國大選】特朗普就干預大選投案 怒目拍下疑犯相 兩年來首重返Twitter

【08：09】【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊

【06：30】【儲局官員】哈克：儲局或已做足夠工作 應將利率維持在限制水平

====以下為8月25日美股市況====

由英偉達超佳業績推動的市場樂觀情緒逐漸消退 ， 市場焦點轉移到聯儲局主席鮑威爾周五將在Jackson Hole全球央行年會上的演講。美股道指周四尾段擴大跌勢；美10年債息則升至報4.248厘。

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截至今晨4時（即收市），道指跌373點，報34099點；納指跌257點或1.87%，報13463點；標指跌59點，報4376點。美滙指數升0.6%，報104.2。

波音737 MAX飛機出現新問題，近期交付進度放緩，主要是受到零件供應商Spirit AeroSystems的產品質素不穩定所影響 ； 消息拖累波音股價收跌4.93%。

AI「股王」英偉達（美︰NVDA）股價創新高，即市曾升近6.7%至高位502.66美元， 收市升幅收窄至0.1%，報471.74美元。英特爾跌4.1%，特斯拉（Tesla）跌2.9%，蘋果公司跌2.6%。

多名儲局官員對利率前景提出看法， 今年擁有貨幣政策投票權的費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）稱，預料聯儲局今年餘下時間不會再加息，聯邦基金利率已處於對經濟具足夠限制性的水平，當局會繼續收縮資產負債表，起到限制經濟的作用。他認為若通脹下滑速度較預期快，則聯儲局可能較預期更早減息。

剛卸任聖路易斯聯儲銀行總裁的布拉德（James Bullard）則認為，美國經濟有再加速的風險，可能令通脹再度上升，導致聯儲局推遲暫停加息行動的部署。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）則認為， 美國將在相當長一段時間內保持緊縮的利率。現在就降息時機發出明確信號還為時過早，儲局並沒有真正看到經濟增長的明顯放緩。長期國債收益率上升有助於實現聯儲局的目標，希望能在合理的時間內將通脹率降低到2%。

太平洋資產管理公司（PIMCO）經濟師Tiffany Wilding認為，不能排除聯儲局明年加息的可能性。

美國上周首次申領失業救濟金人數為23萬人，低於市場預期的24萬人，前值上修至24萬人，截至12日止當周，連續申領失業救濟金為170.2萬人，亦略為低於市場預期的170.5萬人，前值略為下修至171.1萬人。

另外，7月耐久財訂單初值跌5.2%，跌幅大於預期的4%，前值為升4.6%。

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即市走勢︰

【01：41】紐約10月黃金期貨收跌0.07%，報1928.50美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.05%，報1947.10美元/盎司。

【01：34】美國官員：載有俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的飛機墜毀，可能是爆炸導致的，美國方面不認為飛機是被地對空導彈擊落

【01：14】太平洋投資管理公司（PIMCO）警告稱：美聯儲局如果在2024年繼續加息，那將是難以想像的。

【00：32】Dropbox將於當地時間本周四宣布新的雲存儲計劃費用，將停止為用戶提供無限雲文檔存儲服務。Dropbox股價漲2%

【00：06】巴西總統盧拉：在新成員國加入之後，金磚國家以購買力平價計算的GDP將佔全球的37%。金磚國家將推進貿易貨幣去美元化。

【00：02】房地美：美國房屋貸款利率上升至7.23厘，為自2001年5月以來最高水平。

【23：06】歐股收市個別發展， 德股跌0.7%， 法股跌0.4%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數跌0.4%

【23：32】比特幣回落至26000美元/枚下方，跌2.21%。

【23：29】AI概念股潰敗，C3.ai跌超13.3%，Palantir科技跌8.3%，Bullfrog AI控股跌7.6%，SoundHound AI跌7.1%，BigBear.ai控股跌5.1%，Guardforce AI跌3.3%，亞馬遜跌1.6%，Meta跌1.1%，微軟跌1.0%，賽富時跌0.9%，谷歌A跌0.7%，百度ADR維持1.5%的漲幅。英偉達漲幅一度收窄至0.75%，美股盤初一度漲6.68%刷新歷史高位至502.66美元。

【23：06】市場消息：人工智能公司OpenAI與Scale AI展開合作，以共同為企業界提供支持服務。OpenAI稱將在今年秋季對GPT-4進行微調。

【22：49】高盛：將英偉達（美：NVDA）目標價從495美元上調至605美元。

【21：30】道指升7點，報34480點；納指升0.7%，報13822點；標指升16點，報4452點。

【18：29】道指期貨跌19點，納指期貨升1.2%，標指期貨升25點。

【12：21】道指期貨升40點，報34562點，標指期貨升30點，報4477點，納指期貨升188點或1.2%，報15384點。

【11：48】【中國市場】全球最大私募基金黑石集團獲內地QDLP資格 為境內投資者拓海外投資渠道

【11：18】【字節跳動】TikTok Shop據報美國業務今年虧損逾39億 擴張成本愈發沉重

【10：21】【新股IPO︱ARM】軟銀據報未就Arm IPO預訂包銷費用 先了解路演表現才釐訂收費

【10：12】【美股焦點】大摩高盛摩通瑞銀同意支付39億和解金 結束壟斷股票貸款市場指控

【08：26】【NVDA業績】AI股王英偉達盤後急升6%上企500關美元 AI銷售推動數據中心收入勁增171%

【07：38】【TSLA股價】馬斯克：剛剛駕駛量產版Cyber​​truck 各地備貨畫面曝光

【05：36】【美股焦點】俄證實瓦格納普里戈任空難死亡 資金一度避險美債

====以下為8月23日美股市況====

美股尾市繼續走高， 科技股領漲，道指曾漲逾240點， 納指亦一度抽升1.9%， 美滙指數即市一度迫近104， 市場聚焦美國芯片巨擘Nvidia（美：NVDA，英偉達）收市後公布業績， 並等待聯儲局主席鮑威爾本周稍後在央行年會發表的講話。

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本港時間今晨4時， 道指升184點或0.5%， 報34472點； 納指升215點或1.6%， 報13721點， 標指升48點或1.1%， 報4436點。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由7.09厘升至7.31厘，升至2000年以來高位。美股周三開市向好，焦點股方面，Netflix（美：NFLX）漲逾3%，Nvidia（美：NVDA，英偉達）績前亦升逾3%。

美國8月Markit製造業PMI初值為47，低於預期及前值49；服務業PMI初值為51，低於預期的52.2，前值為52.3，則為6個月新低。芝商所（Fedwatch）最新預測，年內加息機率已回落至4成水平。

德意志銀行私人銀行亞太首席投資官Stefanie Holtze-Jen表示， 她仍預計美國經濟可能會出現連續兩個季度、小幅度的負增長。對於美債收益率接下來的走向，她表示，希望周五聯儲局主席鮑威爾能給市場一些線索，「我們認為聯儲局可能還會再加息一次」， 但現在整體辯論已經轉向利率會在高位維持多久的問題，她預計聯儲局明年第二季度前不會降息。

歐洲及英國最新公布的經濟數據走弱，歐元區8月製造業PMI初值回升至43.7，高於市場預期42.7，但服務業PMI初值跌至48.3，遠低於上月50.9，跌穿榮枯線，市場原預期為50.5。數據公布後，歐元及英鎊均走弱，美元兌英鎊跌至1.2615，兌港元9.89算。

歐洲經濟轉差，資金轉投避險貨幣，美滙指數曾升0.4%高見103.98， 尾市回順至103.36， 跌0.2%。

據俄羅斯民航局消息， 瓦格納集團首領普里戈津和指揮官烏特金乘坐的飛機，在莫斯科北部墜毀， 資金避險美債， 美債息回落，10年期國債息率跌穿4.2厘，暫報4.184厘，加息預期亦有降溫跡象。

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即市走勢︰

【04：09】英偉達美股盤後漲逾3%，該公司即將發布業績報告。

【04：09】俄航空署發佈失事飛機人員名單，確認普里戈任和烏特金在失事飛機上。

【04：04】俄羅斯民航局：瓦格納集團首領普里戈津和瓦格納集團指揮官德米特裡·烏特金乘坐的飛機在莫斯科北部墜毀。

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收漲約1.5%，百度漲超3%，阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩漲超1%，富途控股、微博、網易、小鵬汽車、蔚來、騰訊音樂小幅上漲。愛奇藝跌超4%，理想汽車、唯品會小幅下跌。

【03：49】以太坊向上觸及1700美元/枚，漲4.32%，比特幣漲幅擴大至3.6%，報26760美元/枚。

【03：49】Cloudflare（美：NET）漲幅擴大至6.8%。

【03：43】據The Information消息， SpaceX正與Cloudflare協作，以加速星鏈服務的傳輸速度。

【03：07】鋼鐵加工和分銷商Esmark表示， 將不會出價收購美國鋼鐵公司。美國鋼鐵（美：X）股價擴大跌幅，下跌2.8%至即市低位。

【02：55】紐約原油10月期貨收於78.89美元/桶，一周來首次跌破80美元/桶，日內跌0.9%。布蘭特10月原油期貨收跌0.82美元，跌幅0.98%，報83.21美元/桶。

【02：28】據俄新社報道，在俄羅斯特維爾州飛機墜毀現場已發現8名遇難者遺體。當天稍早前，據塔斯社援引俄羅斯緊急情況部消息稱，一架私人飛機23日在俄羅斯特維爾州墜毀，致10人死亡。該失事飛機航線為莫斯科至聖彼得堡。

據塔斯社援引俄羅斯航空署消息顯示，瓦格納組織創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在失事飛機的乘客名單上。但普里戈津本人目前是否登機尚無法確認。俄羅斯特維爾州政府新聞部門當天表示，該州州長魯登尼亞已親自督查當地局勢。目前，執法機構和緊急情況部門人員正在現場開展工作。

【02：08】納斯達克金龍指數漲幅擴大至2%，新東方漲近3%，Boss直聘漲2.6%，阿里巴巴漲2.5%，鬥魚漲2.4%，百度漲2.3%。

【01：55】委內瑞拉與美國就可能解除制裁的前景進行談判。

【01：50】英偉達（美：NVDA）績前漲幅擴大至3%。

【01：47】美國國會眾議院金融服務委員會主席McHenry敦促美國證券交易委員會（SEC）撤回其新版私募基金管理規定。

【01：31】據俄羅斯媒體報道，瓦格納集團首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在俄羅斯一場空難中死亡，機上另外九人同樣遇難。

【01：21】美國30年期國債收益率跌10.5個基點至4.30厘。

【01：06】市場消息指， 美國證券交易委員會（SEC）以3-2投票，通過針對私募基金有關費用和披露的新要求。

【00：44】標普500指數漲幅擴大至1%，道指漲157點或0.46%，納指漲1.52%。蘋果目前漲2%，特斯拉漲1.2%，英偉達維持超過2.2%的漲幅。

【00：33】現貨黃金向上觸及1920美元/盎斯，漲1.19%。

【00：06】美國各州財政司庫致信聯邦貿易委員會（FTC），要求其阻止連鎖零售商Kroger與Albertsons併購交易。各州官員告訴FTC，日用百貨零售公司的合併將對勞工造成不利影響。

【23：57】甲骨文（美：ORCL）股價快速走低轉跌，早段曾一度上漲逾2%。

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.1%， 法股升0.1%， 英股升0.7%， 泛歐STOXX 600指數升0.4%

【23：33】美國電子煙公司Juul Labs將裁員約250人，員工總數將減至650人。通過裁員行動將節省2.25億美元的運營成本， 公司不考慮申請破產。

【23：20】道指升137點、納指升1.4%

【22：30】加息預期降溫 道指升71點、納指升1.1%，Netflix升4%

【22：18】就是否保留瑞士信貸的國內業務一事，瑞銀即將作出決定，並計劃在8月底之前宣布相關事宜。瑞銀的目標是逐步關閉瑞士信貸的國內業務

【21：30】美滙衝104關 美債息回落 道指升63點、納指升0.4%，英偉達收市後公布業績

【18：10】美債息跌穿4.3厘，道指期貨升126點、納指期貨升0.6%。

【17：50】【儲局官員】巴金：料美國經濟仍有軟著陸空間 2%通脹目標非天方夜譚

【17：00】【TSLA】Tesla陶琳拜訪瀋陽官員 Tesla否認於當地建超級工廠、「正常的友好交流」

【12：21】道指期貨升73點，報34417點，標指期貨升10點，報4409點，納指期貨升48點或0.3%，報15006點。

【10：06】【芯片大戰】SIA：華為製造影子網絡可繞過美國制裁 美商務部正監控事態發展

【09：08】【新股IPO】Arm在招股書上用3500多字闡述中國風險 未能估計拜登限投令影響

【08：39】【NVDA業績】英偉達將公布業績 期權預示股價績後波動較過往平均更大

【08：15】【美股焦點︱WE】WeWork認股證遭紐交所暫停交易 因交易價異常低

【07：34】【NVDA業績】英偉達勢公布破紀錄業績 關鍵只睇一個數？

====以下為8月22日美股市況====

投資者觀望聯儲局主席鮑威爾談話，美國經濟數據持續強勁，有儲局官員指經濟可能再加速 ； 市場預期美國年內再加息機率升溫，美債息亦持續上升，昨日曾升穿4.35厘，創2007年11月以來高位，最新仍企穩4.3厘。

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美股個別發展，道指偏軟，納指靠穩，截至今晨4時（即收市），道指跌174點，報34288點；標指跌12點，報4387點；納指升8點或0.06%，報13505點。

評級機構穆迪下調美國多家銀行評級的兩周後，標普也下調幾家銀行的評級並調低展望，令銀行股走弱 ； 焦點股方面，Tesla（美：TSLA）改版Model 3據報9月交付，刺激股價升1.9%。

英偉達（美：NVDA）周三（23日）收市後公布業績，市場績前入市炒作，股價開市後曾升逾2%突破480美元，創歷史高位，其後倒跌2.8%。

梅西百貨（Macy's）公布第二財季虧損2200萬元（美元‧下同），去年同期獲利2.75億元。管理層指上季消費開支疲弱，而聯號信用卡的延遲還款情況開始嚴重。Macy's股價最多跌11%。

明年有貨幣政策投票權的里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，美國經濟有再加速的徵兆，令通脹可能保持高企，倘若有關勢頭導致通脹未有回落至2%指標的情況，則聯儲局便須進一步收緊銀根。

近月來的經濟數據 ， 未有讓他擔心加息步伐過速或對經濟構成負面打擊。不過，巴爾金表示，無意揣測聯儲局9月議息決定。

美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間，市場原預期按月僅跌0.2%或415萬間；8月里奇蒙聯儲製造業指數為負7，勝預期負10及7月份的負9。

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即市走勢︰

【23：15】銀行股拖累大市 道指跌117點 納指升0.5%，Tesla升2%，英偉達創新高後倒跌

【22：05】【美國經濟數據】美國7月成屋銷售按月跌2.2%至407萬間 遜預期

【22：00】英偉達創新高後倒跌 道指跌13點 納指升0.2%，Tesla升幅收窄至不足2%

【21：30】英偉達升2%創歷史新高 道指升19點 納指升0.6%，Tesla高開逾3%

【19：30】指期貨升51點 納指期貨升0.7%，英偉達盤前升2%創歷史新高

【16：30】【TSLA】Tesla改版Model 3據報9月底開始交付 上海電池1廠傳同月重啟應對需求

【14：30】【美股業績︱ZM】Zoom上季收入增3.6%勝預期、上調全年業績指引 股價盤後升逾4%

【12：32】道指期貨跌26點，報34498點，標指期貨跌3點，報4408點，納指期貨跌18點，報14967點。

【12：01】【數據安全】字節跳動據報與華府磋商 授權當局可任意讀取TikTok內部訊息

【08：32】【美股焦點】標普也下調美國數間銀行評級 高息賬戶成禍根

【08：04】【新股IPO︱ARM】軟銀旗下Arm申請上市 預計為今年來規模最大IPO

====以下為8月21日美股市況====

市場關注零售商與英偉達等科技股本周公布業績，以及聯儲局主席鮑威爾在央行年會上的講話，美股個別發展，道指反覆，近收市收復逾250點失地 ； 英偉達（美：NVDA）股價飈8.5%，納指漲1.6%。

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美國經濟數據持續優於預期，10年期債息突破4.3厘，創07年以來新高，道指曾跌252點，其後跌幅反覆收窄，截至今晨4時（即收市），道指跌36點，報34463點；標指升30點，報4399點；納指升206點，報13497點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）彈7.33%，網上傳出多輛Cybertruck在美國德洲現身的畫面，刺激股價急升 ；

市場注視英偉達周三收市後出爐的業績 ，憧憬一如上次公布時一樣，有超預期的表現，由於昨日起已傳出AI芯片業績強勁，令上次無論是錯過還是想添食的投資者，都部署入貨，刺激股價表現。

美國全國獨立企業聯盟（NFIB）季度調查顯示，52%受訪的小企業東主相信美國經濟已經陷入衰退，惟比例較上一次調查的55%小。80%受訪者認為，本地經濟表現尚可。

高盛預期，由於美國共和民主兩黨對財政預算開支的看法出現分歧，聯邦政府部門可能在今年較後時間出現停擺情況 ； 每暫停一周，料直接導致美國經濟損失0.15個百分點，連同對私人企業產生的間接效應，經濟損失為0.2個百分點。

美國本周30年期定息按揭敍造利率平均值報7.48厘，按周升29個基點，是2000年11月以來最高水平。

滙豐策略師Kettner認為，美國國債供應過剩，以及Jackson Hole全球央行年會等因素，可能很容易導致出現廣泛拋售，故現時不是逢低買入美股時機。

本周焦點方面，全球央行年會Jackson Hole將於周四召開，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周五發表講話。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

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即市走勢︰

【01：18】英偉達漲幅擴大至6%，市場預計其二季度營收將按年增長64%，滙豐銀行將英偉達目標價從600美元上調至780美元。

【01：04】歐亞集團分析師在報告中表示，原油價格上行上限約為每桶90美元。該集團以Raad Alkadiri為首的分析師指出，沙特可能不願將其日產量控制在900萬桶以下，這將限制油價的進一步上行空間。

【00：33】私募股權公司Roark Capital Group正就以約96億美元收購三明治連鎖店賽百味展開深入磋商。知情人士稱，賽百味尋求在本周敲定出售交易。

【00：11】歐元兌日圓漲0.8%至159.28，為自2008年9月以來最高水平。

【23：37】AMC院綫跌幅擴大至超過20%，刷新即市低位3.21美元，美國特拉華州高等法院駁回投資者拒絶暫停股票轉換的上訴，稱AMC院綫本周可以推進其股票轉換計劃。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.2%， 法股升0.5%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數微升不足1點

【23：32】據The Information：彭博有限合夥企業表示，將組建一個由英國央行前行長Mark Carney擔任主席的新董事會

【23：11】市場消息：加密貨幣交易所BingX宣布，對人工智能和Web3創業公司Moonbox進行戰略投資。

【22：56】疫苗巨頭Moderna漲超7%，公司在8月17日公布初步研究數據顯示，其新研發的新冠疫苗對“厄裡斯”（新冠病毒EG.5.1變種Eris）和“天爐座”（新冠病毒FL.1.5.1變種Fornax）有效。美股疫苗走高，BioNTech漲近8%，諾瓦瓦克斯漲超5%。

【22：50】美債息升穿4.3厘 道指跌141點、納指升0.7% Tesla、英偉達升逾4%

【22：24】美國10年期國債收益率升至4.34厘。為2007年以來最高。

【21：56】美股新能源車股走強，小鵬汽車漲近10%，蔚來漲超3%；特斯拉漲6%，上周累計跌超11%。

【21：50】道指反覆、納指升0.8% Tesla，英偉達升逾4%

【21：30】大型科技股向好 道指升10點、納指升0.4% Tesla，英偉達開市升逾2%

【19：00】美債息升穿4.3厘 道指期貨升105點、納指期貨升0.6%

【12：08】道指期貨升5點，報34570點，標指期貨升1點，報4384點，納指期貨升17點或0.1%，報14761點。

【07：30】【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？ 關注周三公布的業績表現

【07：30】【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美債息高企4.2厘 道指收升25點 納指跌0.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩