【業績｜物管】中海物業升7%、獲富瑞上調評級　半年多賺39%兼增派息、穩佔港府最大物管服務商

▲ 【業績｜物管】中海物業上半年多賺39% 派息增近38%至5.5仙

國企內房中國海外 （00688） 同系物管股—中海物業 （02669） 公布，上半年盈利按年增39%至7.3億元，宣派每股中期息5.5港仙，按年增37.5%。中海物業公布業績後，獲部分券商上調目標價，富瑞更將中海物業投資評級升至「買入」。

中海物業今早股價一度急升一成，最新升幅仍達7%，報8.97元，成交約6000萬元。中海物業現價周息率僅1.5厘。

富瑞報告指，中海物業半年業績大致符合該行預期，毛利率改善主要受惠於單次事件、獨立第三方在管面積擴張、以至住戶增值服務強勁。該行認為，中海物業有能力在2022年至25年間，在管面積年均增長25%，而第三方項目佔比升至50%，盈利年均增長27%，令公司較同業有合理的估值溢價。

富瑞同時認為，內地一、二線城市若有更多放寬措施，可成中海物業短線刺激因素。富瑞最新調高中海物業盈利預測2%至4%，目標價由9.2元大升至12元，評級由「持有」升至「買入」。

上半年新增13%在管面積 「穩居香港最大政府物業管理服務商」

今年上半年，上半年整體收益增長23.2%至71.6億元，毛利率按年回升0.9個百分點至16%。

期內，中海物業在管面積按年升13.4%至3.63億平方米，74.5%來自獨立第三方、其餘來自同系物業，相關合約額為17.8億元。住宅項目及非住宅項目的新增訂單分別佔44.8%及55.2%，相關合約額分別約達15.4億元及14.3億元。

上半年，中海物業累計進駐154座城市，業務覆蓋香港及澳門，旗下現有員工約51,630人，在管物業項目1,818 個，服務面積接近3.6億平方米，在管賣場項目數達471個。

當中，集團深化與香港康樂及文化事務署合作，提供物業管理服務，亦伸延至醫院管理局轄下超過50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋12個決策局和23個政策執行部門，穩居香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位，於香港物業管理市場份額佔比排名第一。

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編輯：姚卓然