【業績｜物管】中海物業升近5%　上半年多賺39%　派息增近38%至5.5仙

▲ 【業績｜物管】中海物業上半年多賺39% 派息增近38%至5.5仙

物管股中海物業 （02669） 上半年整體收益上升了23.2%至71.6億元，溢利按年上升39.2%至7.3億元，毛利率按年回升0.9個百分點至16%。集團中期股息每股5.5仙，按年增37.5%。

中海物業高開4.8%，暫報8.78元，成交2810萬元。

期內，集團管理的建築面積按年升13.4%至3.63億平方米，其中， 新增項目之74.5%來自獨立第三方，相關合約額為17.8億元。住宅項目及非住宅項目的新增訂單分別佔44.8%及55.2%，相關合約額分別約達15.4億元及14.3億元。

上半年，中海物業累計進駐154座城市，業務覆蓋香港及澳門，旗下現有員工約51,630人，在管物業項目1,818 個，服務面積接近3.6億平方米，在管賣場項目數達471個。

當中，集團深化與香港康樂及文化事務署合作，提供物業管理服務，亦伸延至醫院管理局轄下超過50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋12個決策局和23個政策執行部門，穩居香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位，於香港物業管理市場份額佔比排名第一。

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編輯：姚卓然