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【機迷熱話】音速小子與Angry Bird成同門兄弟？　SEGA宣布完成收購Rovio

科技 12:23 2023/08/21

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創作出《音速小子》、《人中之龍》等代表作的遊戲開發商世嘉公司（SEGA），今年4月宣布收購曾風靡一時的《憤怒鳥（Angry Bird）》開發商Rovio。SEGA日前在社交媒體公布，已完成相關的收購計劃。

【機迷熱話】Xbox推出新政策　釐清違規行為及處罰標準　

SEGA上周五（18日）於官方X（前稱Twitter）表示：「很高興慶祝Rovio成為SEGA集團的一員。 為未來令人興奮的冒險做好準備！」意味着收購其收購計劃已完成。

據了解，是次收購金額高達7.76億美元（約60.8億港元）。此後，SEGA除將擁有《憤怒鳥》及其衍生遊戲的IP外，還包括《糖爆炸》、《小鎮謀殺案》等所有Rovio 的IP。

此外，回顧昔日外媒報道，是次收購計劃被雙方視為一場「善意併吞」，旨在透過Rovio對即時服務遊戲運作的了解，為SEGA旗下現存及日後作品帶來更具潛力的發展，以面向全球手機遊戲市場。當時SEGA也宣稱，Rovio的董事會不僅同意收購，還願意全力給予支持，並預料收購計劃需到9月底才完成。如今SEGA提早宣布喜訊，看來雙方的交接的確是獲得了Rovio的全力配合。

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責任編輯：殷凱怡

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