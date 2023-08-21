世界綠色組織主辦、香港理工大學建築環境及能源工程學系協辦  社會創新發明2022-2023 —「智慧出『行』」 — 概念空間設計比賽頒獎禮

香港近年積極發展智慧城市，致力促進綠色運輸，讓香港2050年實現零碳夢想。配合政府可持續發展的最新策略，世界綠色組織秉承以往的成功，今年舉辦的第十屆《社會創新發明概念空間設計大賽》，就以「智慧出『行』」為主題，鼓勵本地大、中學生把綠色元素注入智慧型低碳運輸的設計，吸引多間中學及大專院校參與。經過多輪評審後，最後分別由拔萃男書院及香港專上學院的同學勇奪中學生組及大專生組的冠軍。頒奬典禮於今天假亞洲協會香港中心——麥禮賢劇場舉行，本會非常榮幸邀請運輸及物流局副局長廖振新先生及香港理工大學建築環境及能源工程學系副系主任／副教授王寧添博士一同擔任主禮嘉賓，並與一眾嘉賓頒發獎項，表揚獲獎學生的優秀表現。

▲ (左至右)香港城市大學能源及環境學院助理教授 Prof. Shauhrat Chopra、匯達交通服務營運總監 Mr. Tony Williamson、香港再生資源總商會會長郭晉昇先生、香港理工大學建築環境及能源工程學系副系主任／副教授王寧添博士、運輸及物流局副局長廖振新先生、中華電力有限公司企業事務總監（對外關係）羅國有先生、大正金屬（控股）有限公司董事長及行政總裁趙戎先生、嘉靈集團行政總裁伍敏傑先生、世界綠色組織董事會成員陳啟滔先生、世界綠色組織會長、東盟經濟會聯合主席汪振富先生、香港都會大學李嘉誠專業進修學院講師洪子霖先生。

為培養本港青少年的環保意識，世界綠色組織舉辦的《社會創新發明概念空間設計大賽》今年已踏入第十屆，沿用以往賽制，分為中學生及毅進／基礎文憑組及大專生組，參加者於今年五月參觀香港理工大學建築環境及能源工程學系的智能建築（Intelligent Building, IB） 實驗室、可再生能源實驗室和太陽能模擬實驗室。導賞團同時邀請了建築環境及能源工程學系的副教授 曹孫亮博士為學生講解關於零排放汽車和零耗能建築的實現和整合最新的發展及應用。同學們不但了解智慧建築的理念，運用人工智能建設智慧城市，也學習環保能源及新能源汽車的先進技術，獲益良多。

一眾參賽的同學們隨即學以致用，以政府提出的交椅洲人工島項目為藍本，把節能綠建的理念實踐，融入舒適便利和創新科技的元素，設計一套「智慧出『行』」的配套設施，把交椅洲人工島構建成易達、可持續及以人為本的智慧型綠色城市，達致碳中和目標。

經過多輪選拔，最後中學生及毅進／基礎文憑組及大專生組的決賽隊伍於上月底向專業的評審團展示模型作品、詳細解釋其設計理念及介紹完整的設計方案。7位評審均是業內知名的專業人士，分別來自運輸及物流局、發展局、環境保護署、香港機場管理局、中華電力有限公司及香港理工大學。本屆參賽作品非常優秀，各有千秋，評審團經過嚴格挑選，從創意概念、空間運用、設備安排、環保理念、能源效益、功能運用及可行性七大方面，終選出優勝隊伍。

中學生及毅進／基礎組冠、亞、季軍分別由拔萃男書院蘇柏然、梁思朗及譚浩弘的「向日葵」、聖芳濟各書院蔡嘉渭、黃諾斯及謝汶峰的「保綠能量站」及德望學校勞蔚然、袁鎧翎及陳曉琳的「綠蔭亭」奪得。至於大專生組冠、亞、季軍分別由香港專上學院徐子健、胡樂怡及鄭俊軒的「生態島」、香港中文大學歐智遠及樊永權的「交．流」及香港理工大學朱俊鋒、陳映瑩及林常軒的「智城綠活．易行於洲」奪得。

拔萃男書院蘇柏然、梁思朗及譚浩弘的「向日葵」是一個智能汽車充電站，不但時尚感十足，也體現綠色建築的理念。充電站設於橢圓形的護罩內，頂部有一個圓形開口，垂直延伸至地面，形成一個由太陽能電池板覆蓋的懸垂區域，為整個建築物發電。這個「向日葵」充電站中間有一條雙車道供私家車進出，每個泊車位均安裝電動車充電設施。

香港專上學院徐子健、胡樂怡及鄭俊軒的「生態島」，顧名思義，就是把交椅洲人工島構建成一個人工智能的可持續發展地區。同學們着重島上的交通便利性，不但建立完善的鐵路、電動公共交通工具和共享電動單車的網絡，更提供水上交通，方便島上居民往來。再配合可再生能源整合、智能監控系統及環境教育活動，「生態島」是一個具備可達性和安全性的智能綠色城市。

對於本屆得獎作品，主禮嘉賓之一的運輸及物流局副局長廖振新先生擊節讚賞，「同學們對智慧城市及綠色建築都有深入了解，參賽作品創意無限，充滿年輕一代的視角，帶來不少的啟發。一些短片或模型製作，更善用科技，達專業水平。」他續指，今年的比賽主題的願景正正呼應政府「智慧出行」的藍圖。政府正進行《交通運輸策略性研究》，制訂策略以提供可靠、安全、環保高效的交通運輸系統，包括智能公共運輸交匯處。

香港理工大學建築環境及能源工程學系副系主任／副教授王寧添博士也對獲獎同學讚不絕口，「透過是次比賽，可見參賽同學付出的努力，先認真研究關於綠色智慧城市的政策，再把學到的技巧實踐出來，是非常難得的經驗 。」他指出，今日的教育非常着重同學分析和解難的能力，運用已有的知識，對應當下的挑戰，處理出現的新問題。今年參賽同學的設計，不單有科學的基礎，還有工程上的考慮，當中牽涉不少新的技術，同學們能夠採用新的知識，去處理未來的新問題。這是訓練創新和改進的重要能力。他希望年輕人多運用創新思維及創科知識，共建新一代綠色智慧城市。

一直提倡綠色城市的世界綠色組織，多年來推動青少年環境教育不遺餘力。行政總裁余遠騁博士認為，新能源汽車早已成全球趨勢，有助多國應付變氣候變化。現時運輸佔香港總碳排放源約兩成，政府必須加大力度推動新能源交通，作為在2050年實現碳中和的目標之一。有見及此，世界綠色組織今年以「智慧出行」主題，希望學生透過是次比賽了解節能綠建和零碳運輸的重要性，「綠色出行絕對是環保發展的新方向，香港青少年應該深入學習新技術，研發更具效益的零碳排放汽車燃料，推動新能源汽車普及化，並建立智能、環保和安全的運輸系統。」董事會成員陳啟滔先生及會長汪振富先生亦非常欣賞本屆得獎隊伍的作品，更感謝各界對是次比賽的肯定與支持。

第十屆《社會創新發明概念空間設計比賽》頒獎典禮承蒙運輸及物流局副局長廖振新先生、香港理工大學建築環境及能源工程學系副系主任／副教授王寧添博士、中華電力有限公司企業事務總監（對外關係）羅國有先生、大正金屬（控股）有限公司董事長及行政總裁趙戎先生、嘉靈集團行政總裁伍敏傑先生、香港再生資源總商會會長郭晉昇先生、匯達交通服務營運總監 Mr. Tony Williamson、香港城市大學能源及環境學院助理教授 Prof. Shauhrat Chopra、香港都會大學李嘉誠專業進修學院講師洪子霖先生、世界綠色組織董事會成員陳啟滔先生、世界綠色組織會長、東盟經濟會聯合主席汪振富先生撥冗出席，並獲得香港理工大學建築環境及能源工程學系、香港機場管理局、中華電力有限公司、大正金屬（控股）有限公司、廣廈居慈善基金有限公司及嘉靈集團的贊助，讓是次典禮能順利舉行，謹此致謝。



世界綠色組織



「世界綠色組織」是一個獨立、非牟利的嶄新環保團體，致力關注保育及與環境有關的民生和經濟議題，提供整合的三贏方案，推動綠色低碳社會。組織透過以科學為本的政策研究，深入完善的社區工作，與公眾分享研究成果，提出建議，旨在提升環境質素、改善市民生活、加強市民環保意識，並推動綠色經濟。同時，世界綠色組織就社會各階層，尤其是弱勢社群的生活需要，推出與環境相關的扶貧項目，回應因環境變化而引起的社會矛盾，創造綠色經濟機遇，落實可持續發展的願景。詳細資料請瀏覽：www.thewgo.org/website/chi



(特約)

