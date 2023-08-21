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李顯龍指近期爭議事件 不拖慢領導班子交棒時間表

環球政治 12:15 2023/08/21

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新加坡總理李顯龍周日（20日）晚出席國慶群眾大會時發表演説，回應近期政壇接連爆發的爭議事件。他指這些事件不會延遲領導班子交棒的時間表，但仍未具體説明何時交由財長黃循財（Lawrence Wong）接任總理。

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李顯龍原計劃於2022年卸任總理，但因新冠疫情爆發而推遲計劃。他當時向國民承諾，他必須帶領新加坡度過危機。

李顯龍周日晚表示新冠疫情已過，他的交棒計劃也返回正軌。

新加坡交通部長易華仁（Subramaniam Iswaran）7月涉貪被捕，屬執政人民行動黨的兩名國會議員也因婚外情醜聞而下台。

李顯龍指上述醜聞實屬罕見，政府也已徹底和公開處理所有人，向國民保證上述事件不會耽誤其交棒的時間表。

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不過，李顯龍並未具體說明何時交由黃循財擔任總理一職。黃循財接任總理一職後，將為新加坡近60年來第二次並非由李顯龍家族成員擔任總理一職。

新加坡下一次大選定於2025年舉行，李顯龍上月表示，他沒有計劃提前舉行選舉。

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責任編輯：鄭錦玲

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