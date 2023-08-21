▲ 【大行報告】洪灝：中國私人槓桿與30年前日本相當 「需要舉國傾注全力的拐點」

內房民企債務告急，引發金融市場憂慮中國走向「雷曼時刻」。思睿集團首席經濟學家洪灝最新撰文指，國企內房發展商的樓盤銷售依然強勁，認為內地買樓需求很可能是推遲而非消失。洪灝同時指出，中國私人部門的槓桿水平與1993年的日本泡沫峰值等量齊觀，「這是一個需要舉國傾注全力的重要拐點」。

我們既非悲觀，也非樂觀。我們只求客觀。

洪灝：購房需求或被推遲 而非雲消霧散

洪灝坦言，內地7月房地產銷售、價格和投資繼續下探，此時「悲觀比樂觀容易得多」，但認為有多項數據顯示需求並未消失。

首先，具國資背景的發展商銷售強勁增長，越秀地產今年首7個月按年增長68%，而保利更高達109%，顯示持續的住房需求並不受當前市場條件和普遍悲觀情緒的影響，而內地居民仍憂慮「爛尾樓」風險。

其次，即使二手樓掛牌價格下跌、賣方議價空間增，內地租金正在上升，但這反映人們推遲買樓而選擇租房，顯示需求被延宕而非消失。

第三，國資背景的開發商的股價表現堅韌，甚至在如此陰霾的市況中還在上漲，而民營開發商的股價確實在下跌。如果整個行業都岌岌可危，很難解釋國企和民企內房股分別。

A股估值領先指數正在修復 2022年底部可守

洪灝又指，反映經濟領先指標之一的鐵礦石價格走勢可作參考，在經歷去年下半年的底部之後，其走勢便一直修復，往往領先中國10年期國債收益率一個月、領先上證的市盈率約三個月。

他補充，如果鐵礦石價格勢能繼續回升，則表明中國經濟基本面需求在邊際上有所改善，那麼儘管上證在短期內仍將波動不已，其估值應繼續修復；通縮壓力則隨著上游的大宗商品價格上漲、豬肉價格回暖而所減輕。

洪灝表示，內房估值雖然有所修復，但其高收益率美元債相對於投資級別美元債的表現，繼續向低點運行。他認為，這反映復甦更多是因願景驅動，而非現實所為，如果經濟基本面未能銜枚疾進，「詩和遠方也不能普度眾生」。

他重申，並不認為2023年會比2022年更糟糕，那時中國正被未來的新冠陰霾所籠罩。因此，2022年10月底那個市場低點應該可以守住。

中國如30年前日本？ 洪灝：加槓桿速度驚人地相似

中國經濟面對高速增長後債務急升，近年屢有關注中國或如1990年初的日本走向「迷失」。

洪灝認為，中國經濟學界對此有激烈的爭論，但鮮有基於數據的、科學客觀的比較。

他以1993年日本泡沫頂峰時與中國2023年的家庭/私人債務佔GDP比率作比較，數據圖表顯示，中國私人部門的負債比率現在約為GDP的150%，與1993年日本房地產泡沫的頂峰的水平相似。此外，中國私人部門加槓桿的速度與日本當年的情況也驚人地相似。

他認為，中國已到達一個需傾舉國之力的重要拐點，而他未來會繼續探討。

▲ 思睿研究比較中國私人部門債務佔GDP比例，與日本、美國各自峰值比較。

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編輯：伍鍵文