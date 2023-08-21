如祺出行擬赴港上市：廣汽、騰訊聯合創立 Robotaxi商業化加速

近年來，受益於消費回暖及群眾對出行需求的增加，出行行業蓬勃發展。根據弗若斯特沙利文數據分析，2022年中國的出行服務總支出為人民幣4.5萬億元，預計將在未來幾年內保持增長。

在此背景下，廣汽集團旗下出行科技與服務平台如祺出行（或稱「公司」）啟動了IPO計劃，於2023年8月18日正式向港交所主板遞交A1招股書，擬赴港上市，中金公司、華泰國際及農銀國際擔任其聯席保薦人。



出行服務整體向好，交易額年複合增長率達91.6%



據悉，如祺出行致力於搭建全方位、立體化的出行科技解決方案及服務體系，業務主要包括出行服務、技術服務和生態服務等多個板塊。該公司由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。背靠強大股東，可以預見如祺出行不僅具備寶貴的行業洞察，還擁有豐厚的產業資源和先進的技術支持，形成獨有的行業競爭力。

從業務上看，如祺出行深耕大彎區，並採用“漣漪模式”，不斷將成熟的市場策略複製到鄰近城市，持續拓展市場範圍。招股書顯示，截至今年上半年，如祺出行出行服務平台的註冊用戶數達到21.6百萬名。而於2022年，公司在大灣區的用戶滲透率超30%。這在交易額上體現為公司出行服務的交易額由2020年的人民幣489.2百萬元上升至2022年的人民幣1,795.6百萬元，年複合增長率達到91.6%，整體呈現快速增長趨勢。

此外，得益於如祺出行運營效率持續提升和業務模式不斷優化，公司出行服務實現了業績的穩健增長，從2020年的人民幣399.7百萬元增至2021年的人民幣1,012.5百萬元，並進一步增至2022年的人民幣1,249.8百萬元，年復合增長率為76.8%，平台運營表現出較大的發展潛力，為其長遠發展夯實了基礎。



技術服務水平持續提升，Robotaxi商業化進程加速



另一方面，如祺出行在技術服務方面亦有不俗表現。基於對技術革新的洞察，如祺出行致力於先進技術和實踐的創新、開發和實施，為汽車製造商及自動駕駛解決方案提供商提供人工智能數據及模型解決方案服務、高精地圖服務以及為交通管理部門提供智慧交通解決方案等其他技術服務。据披露，截至最後實際可行日期，公司已獲得總合約價值人民幣41.1百萬元的技術服務訂單。

資料顯示，為更好地為無人駕駛行業提供一站式解決方案，如祺出行已開發了一套可用於多模態訓練數據的工具及平台，涵蓋數據採集、數據標注、數據管理及模型訓練等方面。其中，基於自主研發的感知AI模型，公司數據標注能力大幅提升，根據弗若斯特沙利文的資料，其在2D/3D目標檢測、3D實例分割、LiDAR相機融合等方面的預標注召回率和準確率均達95%以上，為行業領先水平。

憑藉技術上的積纍，如祺出行引領並促進自動駕駛解決方案的商業化。經梳理，公司於2021年開始Robotaxi的開發及商業化，並於2022年4月推出全球首個開放性Robotaxi運營科技平台，於同年10月，在廣州發佈有人駕駛網約車與Robotaxi服務的商業化混合運營。此外，公司於今年開始在廣州南沙區以專有Robotaxi車隊進行示範運營，並推進了在深圳前海合作區的試點。

根據弗若斯特沙利文的資料，預計Robotaxi全球市場交易額總規模將於2030年達到人民幣8,104億元。作為Robotaxi商業化的先行者，如祺出行未來的發展空間將被進一步打開。

綜合看來，此次香港遞表，意味著如祺出行已經積蓄了登陸資本市場的雄厚實力，同時也表明了公司致力於成為全球領先的出行科技與服務公司的決心。

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