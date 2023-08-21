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【內房危機】龍湖據報已制定償還230億元人幣短債計劃　股價照跌2%

股市 11:45 2023/08/21

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【內房危機】龍湖據報已制定償還230億元人幣短債計劃　

龍湖首席財務官趙軼此前於業績會時表示，預期到今年底時，明年須還的債務或只有230億元人民幣左右，彭博報道指，大行分析師在周五與龍湖 （00960） 舉行財報會議後表示，集團已制定償還這230億元人民幣短期債務的計劃。

不過，龍湖股價周一（21）早上照跌2.3%，報16.16元。

富瑞分析師表示，龍湖制定了一個明確的償債計劃，將以商場運營貸款和合同銷售作為支持，估計該房企每月約20億元的現金淨流入基本覆蓋短期內到期的債務。

另外，大華繼顯表示，龍湖有約230億元的短期債務，包括120億元的開發貸款、70億元的離岸銀行貸款和40億元在岸債券，正在推進發行由中債增進擔保的15至20億元人民幣的債券。

而銀河聯昌證券分析師表示，管理層稱有信心償還債務，公司計劃在2023年底前提前償還2024年到期的70億元人民幣離岸銀團貸款。

相關文章：

【業績｜內房】龍湖：今年債務壓力已經完全過去　正部署償付明年到期的銀團貸款

【業績｜內房】龍湖上半年核心溢利升0.6%　中期息派0.32元人幣　在手現金達724億元人幣

【內房危機】大和：未來數月或有更多民企內房違約　調低龍湖目標價25%仍籲「買入」

編輯：姚卓然

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