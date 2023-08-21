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【大行報告】高盛3個月內第二度下調MSCI中國目標　料北京拒大規模刺激經濟

股市 11:27 2023/08/21

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【大行報告】高盛3個月內第二度下調ＭＳＣＩ中國目標　料北京拒大規模刺激經濟

由內房延伸的債務危機久未見平息，高盛3個月內第二度下調MSCI中國指數目標，將MSCI中國指數成份股今年盈利增長由原先估計的14%，下調至11%，年終指數目標由70降至67，但仍較上周五收市水平高出13%。

高盛今年6月將MSCI中國指數目標由80降至70，以反映盈利和匯價預期下跌。

高盛薦盈利可見度和分派能力較高企業

高盛指出，7月中央政治局帶來的正面氣氛快速消散，樓市疲弱並可能蔓延到實體經濟和金融市場，成為市場調整的主因。該行補充，中資股目前估值低廉和投資者倉位低，都可為股價帶來一定支撐，但企業流動性和增長前景持續受壓，將繼續限制股市好表現。

高盛籲投資者關注盈利可見度和分派能力較高的行業，以及受惠於人民幣貶值的企業，並減少依重投資和金融收入的公司。

高盛6月曾下調MSCI中國指數目標，並稱：「拒為看好中資股投降」，可見【下一頁】

高盛：北京或不希望重演2008、15年刺激方案　必要時仍可能直接介入樓市

高盛經濟報告則指，即使市場希望北京當局大規模刺激經濟，並認為單靠政策文件口號和漸進放鬆成效不彰，但該行認為，中國2008年大規模投資基建、2015年起的「棚改」，這些「大水漫灌」措施正是如今樓市供應過剩和地方政府隱性債務大增的原因，令北京當局不願意推出同類的大規模刺激。

高盛預期，中國今年還要降準兩次並下調政策利率，而內地一線城市今年將調低房貸利率、首期付款比例，並取消購買和轉售限制，甚至可能會為大城市的「城中村改造」項目注入額外資金。

高盛補充，如果這些措施仍然無法遏制樓價下跌，中國可能需要直接購買房地產，為樓價托底。

高盛最後指出，即使支援政策如預期出台，以目標疲弱樓市，該行對中國今年GDP預期增長5.4%，有下行風險。

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