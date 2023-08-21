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【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長

股市 11:18 2023/08/21

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【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長

瑞銀特約首席經濟學家汪濤表示，鑑於房地產建設活動下行大於預期、且沒有其他政策和行業的對沖，再加上外需也比之前預測更加疲弱，因此，將今年GDP增長預測從5.2%降至4.8%，又下調第3、4季GDP增長至4.1%及4.5%，而明年GDP由5%下調至4.2%。

瑞銀維持今年中國通脹增長0.5%的預測，但對2024年通脹預測由1.5%降至1.2%；並指PPI在2024年二季度之前將深陷按年下跌，2023年按年下跌3%，而2024年按年增長僅0.5%。同時，該行將2023和2024年底美元兌人民幣的預測分別調整至7.15和7.0。

汪濤表示，自今年4月以來，隨著內地房地產下行加深，經濟增長勢頭有所放緩。在今年年初的反彈之後，二季度以來經濟復甦勢頭有所放緩，進入三季度，減速仍在繼續。房地產活動在7月季節性調整後，房地產新開工面積已較2020 年下半年平均低 65%、較2022年四季度水平低15%，房地產銷售面積較2021年上半年低42%，比去年四季度低4%。而高頻數據顯示，8月至今房地產活動也未企穩改善。

她指出，鑑於房地產下行幅度可能比此前預期更深、且持續時間更長，將2023年房地產新開工跌幅預測從中個位數下調至25%，將2023年房地產投資預測從之前的按年持平下調至下跌10%左右。此外，房地產行業疲軟的影響可能延續至2024年，拖累明年的固定資產投資和居民消費增長。

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編輯：姚卓然

 

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