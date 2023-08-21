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【俄烏戰爭】荷蘭丹麥承諾 多達61架F-16戰機供烏

環球政治 11:05 2023/08/21

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問荷蘭與丹麥，獲兩國承諾為烏克蘭機師完成飛行訓練後，將向烏方提供合共多達61架F-16戰機。

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丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）表示，丹麥將向烏克蘭提供19架戰機，作為丹麥堅定不移支持烏方為自由奮鬥的象徵。

據悉，首批6架戰機料於新年前後交付；第二批8架定於明年交付；其餘5架將於2025年交付。

至於荷蘭首相呂特（Mark Rutte）並未透露供烏戰機的具體數字，僅表示荷蘭空軍有42架F-16戰機，現時已開始用更先進的美製F-35戰機來取代前者。

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呂特於荷蘭南部空軍基地與澤連斯基舉行聯合記者會，承諾一旦滿足轉移條件，將從現有庫存移交戰機予烏方。

澤連斯基則發布他在一架F-16戰機前拍攝的照片，及他進入駕駛艙的照片。他在社交媒體上發文，宣布已就加強烏克蘭空中防禦達成協議。

據悉，兩國需為烏方機師等人員完成培訓後，才會移交戰機。烏方人員要掌握飛行技能料需時半年，更需4個月學習相關英文術語以達到標準要求。

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責任編輯：鄭錦玲

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