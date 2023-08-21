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【新股IPO】友寶在線第三度遞表上市　螞蟻持股逾16%、去年虧損擴大20%

新股IPO 10:48 2023/08/21

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【新股IPO】内地自動售賣機公司友寶在線第三度遞表上市　去年虧損擴大20%

内地自動售賣機製造商友寶在線（Ubox Online）第三度遞表赴港上市，高盛、中信建投國際及華泰國際為聯席保薦人。友寶在線曾於去年5月及12月遞表來港上市。截至6月底，友寶在線今年上半年虧損按年擴大19.7%至1.5億元（人民幣，下同），收益按年增加9.5%至12.5億元。

友寶在線自2011年成立，以雲端平台管理和線下智慧運營等模式，積極推動零售智能化。集團旗下智能零售產品包括友寶智能貨櫃、友寶智能售貨機、友咖、友唱KTV等，同時為客戶提供運營、廣告、營銷等服務。

友寶在線曾於2016年2月在内地新三板掛牌，後來於2019年3月摘牌。

螞蟻集團持股約16.7%

截至6月底，集團擁有61,888個友寶點位，遍佈内地157個城市及28個省級行政區，其中有87.3%集中於一線、新一線及二線城市。集團於2019至2022年的商品交易總額（GMV）及網絡規模均為無人零售市場榜首。

值得留意的是，螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫及華住集團 （01197） 旗下華住投資均有投資友寶，持股比例為16.68%及1.49%，投票權為9.81%及0.88%。

集團指出，集資額擬用於（1）擴大點位網絡覆蓋面和滲透率，計劃在未來兩年内開設4萬個新點位，分別於今年下半年及2024年開設約1萬個及3萬個新點位；（2）進一步發展運營能力及通過建設及升級全國的倉儲及╱或物流系統以增強倉儲存貨管理能力，未來兩年內開設合共約25-55個新倉庫；（3）提升研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術；及（4）營運資金和其他一般公司用途。

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記者：伍鍵文

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