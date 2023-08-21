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【LPR】中國LPR減幅低於預期　1年期LPR降10點子、5年期LPR不變

股市 09:20 2023/08/21

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【LPR】中國LPR減幅低於預期　1年期LPR降10點子、5年期LPR不變

內地經濟走弱兼內房風險惡化，加上人行近期下調MLF及SLF利率，市場關注貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）變化。中國8月1年期貸款市場報價利率（LPR） 3.45%，少於預期3.4%，上月為3.55%。

至於5年期貸款市場報價利率（LPR） 4.2%，同樣低於預期4.05%，上月為4.2%。

市場預期中國周一減息、甚麼是LPR？詳情請看【下一頁

LPR，即相當於香港的銀行同業拆息，所以稱為市場化的利率，為商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率，品種有1年期及5年期，而且每個月報價一次，即每月20日9時30分對外報價，遇節假日順延。香港的港元拆息由20家銀行綜合報價來釐定，內銀報價成員為18家銀行，包括工中建農，亦有外資銀行花旗中國及渣打中國。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 LPR 經濟 中國人民銀行 減息
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