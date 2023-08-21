  • 30°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國減息】中國LPR減息遜預期　1年期LPR降10點子、5年期LPR維持不變　反映甚麼？

股市 11:23 2023/08/21

分享：

分享：

【LPR】中國LPR減幅低於預期　1年期LPR降10點子、5年期LPR不變

內地經濟走弱兼內房風險惡化，加上人行近期下調MLF及SLF利率，市場關注貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）變化。中國8月1年期貸款市場報價利率（LPR） 3.45%，減幅少於預期的3.4%，上月為3.55%。

至於5年期貸款市場報價利率（LPR）維持4.2%，同樣不及預期4.05%。

內地昨公布財金高層已開大會，由於LPR為市場報價利率，由18家金融機構報價，會議要求主要金融機構要主動擔當作為，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。

內地減1年期LPR而無減5年期LPR，因為1年期LPR參照MLF，跟隨MLF早前下調，而1年期LPR掛鈎存款產品，與近年內地銀行減存息的步調一致，銀行負擔減輕。不過，5年期LPR與內地房貸利率掛鈎，反映內地供樓負擔未有減輕。不過，這種減法亦有利穩定內地金融/銀行風險。

市場預期中國周一減息、甚麼是LPR？詳情請看【下一頁

LPR，即相當於香港的銀行同業拆息，所以稱為市場化的利率，為商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率，品種有1年期及5年期，而且每個月報價一次，即每月20日9時30分對外報價，遇假日順延。香港的港元拆息由20家銀行綜合報價來釐定，內銀報價成員為18家銀行，包括工中建農，亦有外資銀行花旗中國及渣打中國。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

相關文章：

【放水訊號】人行、金監、證監、內銀、國壽突開會　研究化解債務及金融風險

【中國經濟】人行突降息撐經濟　大摩及高盛料LPR將下調15點子、需更協調的政策放寬措施

【LPR】中國7月LPR維持不變符預期　1年期LPR為3.55%、5年期為4.2%

【中國經濟】離岸人民幣跌穿7.3關、兌港元低見這水平　內地經濟「三頭馬車」遜預期+人行下調MLF及SLF 

編輯：姚卓然

港股 經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 LPR 經濟 中國人民銀行 減息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告】高盛3個月內第二度下調MSCI中國目標　料北京拒大規模刺激經濟

下一篇文章

【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款