【中國減息】中國LPR減息遜預期　1年期LPR降10點子、5年期LPR維持不變　反映甚麼？

▲ 【LPR】中國LPR減幅低於預期 1年期LPR降10點子、5年期LPR不變

內地經濟走弱兼內房風險惡化，加上人行近期下調MLF及SLF利率，市場關注貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）變化。中國8月1年期貸款市場報價利率（LPR） 3.45%，減幅少於預期的3.4%，上月為3.55%。

至於5年期貸款市場報價利率（LPR）維持4.2%，同樣不及預期4.05%。

內地昨公布財金高層已開大會，由於LPR為市場報價利率，由18家金融機構報價，會議要求主要金融機構要主動擔當作為，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。

內地減1年期LPR而無減5年期LPR，因為1年期LPR參照MLF，跟隨MLF早前下調，而1年期LPR掛鈎存款產品，與近年內地銀行減存息的步調一致，銀行負擔減輕。不過，5年期LPR與內地房貸利率掛鈎，反映內地供樓負擔未有減輕。不過，這種減法亦有利穩定內地金融/銀行風險。

LPR，即相當於香港的銀行同業拆息，所以稱為市場化的利率，為商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率，品種有1年期及5年期，而且每個月報價一次，即每月20日9時30分對外報價，遇假日順延。香港的港元拆息由20家銀行綜合報價來釐定，內銀報價成員為18家銀行，包括工中建農，亦有外資銀行花旗中國及渣打中國。

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編輯：姚卓然