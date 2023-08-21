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【生科股】科濟藥業與Moderna合作　研究旗下CAR-T候選產品與mRNA癌症疫苗組合效果

股市 08:42 2023/08/21

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【生科股】科濟藥業與Moderna合作　研究旗下CAR-T候選產品與mRNA癌症疫苗組合效果

生物科技股科濟藥業 （02171） 宣布，科濟藥業與莫德納Moderna（美： MRNA）已啟動了一項合作協議，以研究科濟藥業的Claudin18.2 CAR-T候選產品（CT041）與莫德納的試驗性Claudin18.2 mRNA癌症疫苗的組合效果。

CT041（satricabtagene autoleucel）是科濟藥業的自體CAR-T細胞產品，公司正在研究其用於治療胃癌、胰腺癌和其他特定消化系統腫瘤的潛在可能性，目前在中國和北美開展多項臨床研究。

莫德納正在開發一種試驗性的現貨型mRNA癌症疫苗，該疫苗編碼靶向腫瘤相關抗原Claudin18.2蛋白。依據協議，合作雙方會開展臨床前研究和I期臨床試驗，以評估CT041與美德納的Claudin18.2 mRNA癌症疫苗的聯合治療效果。

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編輯：姚卓然

科濟藥業－B（02171） 生物科技股 生物科技 港股 美股 科技產品 治療 疫苗 癌症
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