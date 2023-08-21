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【港股市況】恒指黑期跌約63點 道指期貨升6點（不斷更新）
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約100點。滙豐 （00005） ADR折合報59元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報321.85元，較港收市價低3.15元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.19元，較港收市價低0.81元或0.9%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【08：47】夢東方 （00593） 開市前宣布短暫停牌。
【08：45】【綠色債券】陳浩濂：香港去年發行綠債總額排亞洲第一 引導國際資金進入大灣區綠色項目
【08：45】【生科股】科濟藥業與Moderna合作 研究旗下CAR-T候選產品與mRNA癌症疫苗組合效果
【08：41】恒指黑期跌幅收窄至39點，報17867點。
【08：30】【大行看法】iFast Global溫鋼城：恒指沽空因素欠奉料有反彈 短線阻力18800點
【08：17】恒指黑期跌約63點，報17842點，道指期貨升6點，報34571點。
【08：09】【盈警｜汽車經銷商】美東汽車發盈警 料上半年溢利大跌約90% 歸咎兩大原因
【07：59】【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧 淨虧損最多2.7億元人民幣
【07：45】【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」 資金管理一亂隨時導致爛尾樓
【07：45】【免費機票】香港航空今早10時派8500張0元機票 包括東京、福岡及台北等7個目的地（附連結）
【07：45】【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家 下一步有機會入恒指？
【07：45】【Morning精點】人行、金監、證監等突開會、研化解債務及金融風險︱市場預期中國周一減息、甚麼是LPR？
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報59元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報321.85元，較港收市價低3.15元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.19元，較港收市價低0.81元或0.9%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點 阿里美股低港1%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩