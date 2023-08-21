【恒指夜期+ADR】恒指夜期升11點　阿里美股較港收市高1%（不斷更新）

市場對美息維持高位時間增加的預期愈演愈烈，美國10年期國債息率持續上升，最新升穿4.3厘關，逐步迫近2008年高位。美股走勢反覆，但重磅科技股走勢強勁帶動納指上升，納斯達克中國金龍指數亦升0.6%。ADR方面，以阿里美股表現較突出，較本港收市價高1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 127.60 +0.5% 騰訊ADR 318.53 +0.2% 滙豐ADR 58.94 +0.8% 阿里巴巴美股 86.60 +1.0%

恒指夜期升11點，報17627點。

北水愈跌愈買全日吸資逾95億 大手吸納指數ETF沽快手美團

港股錄7連跌，但南下資金愈跌愈買，北水全日錄95.7億元。資金主力吸指數ETF，盈富基金 （02800） 全日錄30.2億元淨流入，南方恒生科技ETF （03033） 及小鵬汽車 （09868） 分別錄8.7及6億元淨流入；淨流出方面，快手 （01024） 及美團 （03690） 分別走資1.4及0.7億元。

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恒指7連跌再創今年低 國壽跌近4% 國藥、東方甄選逆市升

中國LPR減幅低於預期，港股7連跌，再跌逾300點。恒指低開152點，其後走勢反覆向下，午後曾跌最多363點，低見17587點再創今年新低，恒收報17623點，再跌327點，成交1085億元。科指跌2.1%，報3923點。內險下挫，國壽 （02628） 跌近4%，平保 （02318） 跌逾3%，港交所 （00388） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌逾2%，國藥 （01099） 染藍升逾2%，東方甄選 （01797） 升近5%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 聯想 7.45 +2.2 +1 7 中國宏橋 7.26 +1.8 +1 6 中升控股 22.15 +2.1 +1 6 美團 127.00 -2.2 -26 - 騰訊 318.00 -2.2 -32 13 友邦 67.40 -3.2 -42 364

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】洪灝：中國私人槓桿與30年前日本相當 「需要舉國傾注全力的拐點」

【大行報告】高盛3個月內第二度下調MSCI中國目標 料北京拒大規模刺激經濟

【大行報告｜內銀】內銀業績本周揭幕 淨息差跌幅料收窄 券商估某大型內銀撥備前利潤升半成

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：20】恒指夜期升11點 阿里美股較港收市高1%

【22：10】【業績｜濠賭股】澳博上半年虧損收窄至12.6億元 不派中期息

【22：00】【業績｜物管股】融創服務上半年轉賺3.4億人民幣 非關聯方業務收入佔比升至94%

【21：00】【業績｜物流股】圓通國際快遞半年純利按年跌12% 不派中期息 業績倒退原來有宏觀原因

【18：30】北水愈跌愈買全日吸資逾95億 大手吸納指數ETF沽快手美團 恒指夜期升20點。

【17：21】【新股IPO】順豐控股遞表赴港上市 傳集資最多30億美元、年內股價累跌兩成

【17：10】【大行報告│2778】銀河聯昌：朗豪坊商場為冠君業績唯一亮點 明年寫字樓租金料續跌 削目標價近9%

【16：39】【大行報告｜電動車】大行剖析小鵬業務指引未見亮光 股價短期回調因市場焦點變換

【16：10】內險下挫，國壽 （02628） 跌近4%，平保 （02318） 跌逾3%，港交所 （00388） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 跌逾2%，國藥 （01099） 染藍升逾2%，東方甄選 （01797） 升近5%，恒指7連跌，收報17623點，再跌327點，成交1085億元。科指跌2.1%，報3923點。

【16：03】【燃氣股】中燃：多省實施天然氣順價政策 料今年毛差可反彈至約0.56元人幣

【16：00】恒指U盤前跌325點，報17625點。

【15：39】【減印花稅】耀才許繹彬籲香港減單邊印花稅 將部分交易所產品24小時交易

【15：30】【異動｜内房】融創瀉13%穿1元大關 新增多條被執行人信息、涉20億元人民幣

【15：26】香港航天科技 （01725） 尾市挫近一成。香港航天科技預期中期虧損不少於8500萬元人民幣，比去年同期淨虧損約4700萬人民幣有所擴大。

【15：17】大市尾段跌幅略為收窄，恒指跌約280點，報17670點，科指跌1.6%，報3944點。

【15：00】【碧桂園2007】碧桂園午後一度倒跌 據報部份債權人要求全額償付下月初到期境內債

【14：58】融創中國 （01918） 跌近一成，破底低見0.98元。天眼查App顯示，近日，融創房地產集團有限公司新增多條被執行人信息，被執行總金額超20億元人民幣，涉及票據追索權糾紛等。

【14：52】美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌2%，騰訊 （00700） 亦跌近2%。

【14：45】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 跌逾3%，雅居樂 （03383） 跌逾2%破底，碧桂園 （02007） 升逾1%，午後一度轉跌，破底低見0.75元。

【14：38】聯想 （00992） 逆市升逾2%，暫為表現最好藍籌，東方海外 （00316） 跌逾6%，藍籌中表現最差。

【14：28】【航空恢復】香港國際機場7月客運量增15% 回復至疫前6成水平

【14：24】恒指續尋底，最新跌逾300點，跌穿今早低位，報17630點，跌320點，科指跌穿4000點，跌1.9%，報3933點。

【13：39】中國儒意 （00136） 雖發盈警，半日轉虧，惟股價逆市升近4%，高見1.92元。

【13：24】浙江世寶 （01057） 中期純利約1984萬元人民幣，按年升22倍，股價逆市升近4%，高見2.98元。

【13：23】港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌逾3%。

【13：19】本港銀行股下跌，恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 分別跌逾2%破底，東亞 （00023） 跌逾3%，滙豐 （00005） 跌0.4%，渣打 （02888） 跌逾1%。

【13：00】恒指午後初段跌約250點，報17699點。科指跌1.2%，報3956點。

【12：27】【業績｜物管】中海物業上半年多賺39% 派息增近38%至5.5仙

【12：00】恒生指數半日跌247點，報17703點，成交552億元。科指跌1.2%，報3957點。國壽 （02628） 、平保 （02318） 、港交所 （00388） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 升逾2%，碧桂園服務 （06098） 升近2%，東方甄選 （01797） 升逾5%，東方海外 （00316） 跌逾7%，小鵬汽車 （09868） 升近4%。

【11：51】恒指中午收市前跌約250點，報17700點，科指跌1.2%，報3959點。

【11：48】【內房危機】龍湖據報已制定償還230億元人幣短債計劃 股價照跌2%

【11：32】上證半日跌0.4%，深證跌0.2%，創業板指跌0.6%。

【11：19】【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1% 房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長

【11：10】港交所 （00388） 跌逾2%，低見285.2元。

【10：58】東方甄選 （01797） 升近9%，高見39.45元。

【10：56】大市跌幅再擴大至200點，報17750點。科指轉跌0.9%，報3970點。

【10：54】聯易融科技 （09959） 中期虧損淨額介乎1.65億至1.75億元人民幣，去年同期純利約4300萬元人民幣。聯易融科技股價跌近19%，破底低見2.05元。

【10：50】券商股下跌，中信証券 （06030） 跌近6%，海通證券 （06837） 跌逾1%，HTSC （06886） 跌逾3%，廣發証券 （01776） 跌逾2%。

【10：48】【新股IPO】友寶在線第三度遞表上市 螞蟻持股逾16%、去年虧損擴大20%

【10：41】星空華文 （06698） 跌幅擴至22%，低見72.85元。

【10：27】恒指跌幅收窄至百點內，報17861點，跌89點，科指轉升0.1%，報4013點。

【10：26】阿里巴巴 （09988） 轉升0.5%，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 跌0.1%。

【10：22】小鵬汽車 （09868） 逆市升逾3%，高見63.45元。

【業績｜9868】小鵬汽車次季收入按年跌32% 轉錄毛損涉G3i存貨減值

【10：15】【異動股】李玟錄音事件持續發酵 中國好聲音母企星空華文再插14% 浙江廣電：將調查核實

【10：14】京東 （09618） 率先轉升0.3%，高見132元。

【10：10】恒指跌幅略收窄至約200點，報17745點，跌205點。

【10：06】洪九果品 （06689） 反彈幅度擴大至逾22%，高見7.88元。

【09：56】友邦 （01299） 跌3%，滙豐 （00005） 跌近1%。

【09：54】大市跌幅擴大至300點，恒指報17650點，科指跌1.8%，報3936點。

【09：54】瑞聲 （02018） 遭別出科指，股價跌9%，低見14.66元。

【09：49】華潤水泥 （01313） 中期盈利6.2億元，按年跌65.6%，派中期股息4.1仙，股價跌8%，破底低見2.62元。

【09：48】內險股下挫，國壽 （02628） 、平保 （02318） 分別跌3%，財險 （02328） 跌逾2%，太保 （02601） 跌逾3%。

【09：47】港股早段跌逾200點，恒生指數跌245點，報17705點，科指跌1.5%，報3947點。

【09：46】碧桂園 （02007） 最新升幅收窄，升逾2%，碧桂園服務 （06098） 同樣升逾2%。

【09：42】愛高集團 （00328） 股價今早瀉逾7成，破底低見0.98元。愛高集團公布自7月底公布年報以來，並無任何新增負債逾期，並無接獲任何有關股東貸款的訴訟，但有收到一宗有關逾期銀行及其他借貸的法定索償約2480萬元（即本金連同應計利息），以及有收到一宗有關逾期應付貿易帳款的法定索償要求向全資附屬索償約40萬元（即本金連同應計利息）。公司表示，董事會一直在與各債權人協商和解計劃並試圖達成協議。

【09：39】星空華文 （06698） 股價續跌逾一成，低見80.75元。

【09：36】【大行看法】摩通資管許長泰：政策未解除投資者憂慮 預期大市第三季表現膠著

【09：35】東方海外 （00316） 大減派息，跌幅早段擴大至一成，低見108元。

【09：33】洪九果品 （06689） 逆市反彈一成。洪九果品公布收到控股股東、董事長兼執行董事鄧洪九及配偶江宗英作為承諾人，所持H股限售期將於9月4日屆滿，承諾人承諾自9月5日起後的12個月內不減持其所持H股及內資股。同時，鄧洪九擬在中期業績刊發後探索增持股權可能性。

【09：32】恒大汽車 （00708） 逆市升逾6%，高見1.38元。

【09：30】國美零售 （00493） 發盈警，股價早段跌8%，破底低見0.056元。

【國美493】國美零售發盈警 料上半年虧損增加約15%至25%

【09：25】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 低開逾1%，小米 （01810） 跌0.9%，京東 （09618） 跌逾2%。

【09：21】碧桂園 （02007） 升逾6%，國藥 （01099） 升0.7%，東方甄選 （01797） 升逾3%，東方海外 （00316） 跌逾4%，恒指低開152點，開報17798點，科指跌1.4%，報3951點。

【碧桂園2007】碧桂園據報確定9月到期「16碧園05」境內債展期方案 擬展期三年

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成 碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴） 恒生投資指結果並不意外

【業績｜航運股】東方海外低開近5% 派息銳減86%至約6.7元、結束超高股息周期 半年收入跌59%

【09：16】1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，上月為3.55%；5年期以上LPR報4.2%，上月為4.2%。

【LPR】中國LPR減幅低於預期 1年期LPR降10點子、5年期LPR不變

【中國減息】市場預期中國周一減息 甚麼是LPR？

【09：13】期指開報17795點，跌106點。

【09：00】【大行看法】霸菱方偉昌： 中資股業績普遍符預期 料後市保持橫行

【08：47】夢東方 （00593） 開市前宣布短暫停牌。

【08：45】【綠色債券】陳浩濂：香港去年發行綠債總額排亞洲第一 引導國際資金進入大灣區綠色項目

【08：45】【生科股】科濟藥業與Moderna合作 研究旗下CAR-T候選產品與mRNA癌症疫苗組合效果

【08：41】恒指黑期跌幅收窄至39點，報17867點。

【08：30】【大行看法】iFast Global溫鋼城：恒指沽空因素欠奉料有反彈 短線阻力18800點

【08：17】恒指黑期跌約63點，報17842點，道指期貨升6點，報34571點。

【08：09】【盈警｜汽車經銷商】美東汽車發盈警 料上半年溢利大跌約90% 歸咎兩大原因

【07：59】【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧 淨虧損最多2.7億元人民幣

【07：45】【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」 資金管理一亂隨時導致爛尾樓

【07：45】【免費機票】香港航空今早10時派8500張0元機票 包括東京、福岡及台北等7個目的地（附連結）

【07：45】【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家 下一步有機會入恒指？

【07：45】【Morning精點】人行、金監、證監等突開會、研化解債務及金融風險︱市場預期中國周一減息、甚麼是LPR？

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報59元，較港收市價高0.35元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報321.85元，較港收市價低3.15元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.19元，較港收市價低0.81元或0.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五於開市偏軟，其中道指曾跌211點後回穩，更一度倒升112點，納指幾近收復早段155點失地。 道指收升25點， 報34500點； 納指跌26點或0.2%， 報13290點； 標指跌不足1點， 報4369點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌107點 阿里美股低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩