【盈警｜汽車經銷商】美東汽車再挫7%　發盈警、料上半年溢利大跌約90%　歸咎兩大原因

▲ 【盈警｜汽車經銷商】美東汽車發盈警 料上半年溢利大跌約90% 歸咎兩大原因

美東汽車 （01268） 發盈警，預期上半年的公司權益股東應佔溢利將按年下跌約90%，至約3683.2萬元人民幣。美東汽車周一（21日）早市再挫6.6%，報6.49元，創2020年3月低。

公司指，溢利下跌主要歸因於兩個原因，（1）受宏觀經濟和消費能力的復甦遜於預期的影響，2023年中期毛利預計對比2022年中期下降不超過30%； （2） 就公司於2022年完成收購追星汽車銷售集團有限公司，相關經銷商權於2023年中期攤銷產生開支約7700萬元人民幣，相比於去年中期所產生的2500萬元人民幣。

根據對公司截至2023年中期之未經審核綜合管理賬目的評估，董事會認為公司整體財務狀況穩健良好，並將繼續保持審慎穩健的財務策略。

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編輯：姚卓然