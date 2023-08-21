 人工智能對經濟的影響

生成式人工智能已不僅是簡單任務的執行者，它甚至可以啟發和幫助我們在創作和創新方面取得進展。生成式人工智能技術將深遠影響各個行業和領域，其對生產力的提升可能遠高於互聯網、智能手機甚至工業革命時期。我們將在這個系列中陸續闡述其對經濟和投資方面的影響。

人工智能起源

人工智能的概念起源於機器學習概念。在20世紀初，受益於硬體設備的提高和資料積累，機器學習理論嶄露頭角。受人腦學習能力的啟發，並基於一系列神經網路的原理，機器學習模型通過互聯神經元處理資料，並從資料中學習其結構和規律，在訓練後作出決策和預測。隨著一系列重要的突破，比如2016年DeepMind推出的WaveNet， 2017年NVIDIA推出的Pregressive Gans，2019-2020年OpenAI推出的第2和3代GPT，生成式人工智能實現了生成語音、圖像和文字方面的突破。2022年Open AI推出的ChatGPT（大語言模型）聊天式機器人，吸引超過一百萬用戶使用。ChatGPT通過一系列訓練，展現出驚人的能力。2023年推出的第四代GPT （GPT-4） 具備更加精確和完善的推理能力。近期，Microsoft宣佈向每位Copilot用戶收取每月30美元的費用，正式揭開了人工智能廣泛融入人們日常工作的序幕，對生產力的提高不言而喻。

對生產力的影響

有機構研究預計生成式人工智能可以為全球GDP提高約7%，即大概7萬億美元，而PwC亦預計，到2030年人工智能可以對全球GDP貢獻15.7萬億美元。

生成式人工智能會從幾方面提高生產力，包括寫作、內容調查、程式設計、資料分析以及啟發構思，並可以幫助使用者改變工作流程、代替重複工作，令人力專注於更擅長的工作類別。鑒於生成式人工智能仍處於開發和應用階段的早期，我們很難判斷其提升生產力的幅度和周期。我們可以先簡單回顧互聯網帶來的生產力提升歷史。

美國非農商業部門的每小時產出同比增長率，自二戰之後（1950年）到新冠疫情爆發前（2019年），維持在每年2.13%的平均增長率。在互聯網崛起期間（1996年-2000年），每小時產出以每年2.86%的速度增長，高於之前（1950-1995年）2.19%的均值。即使在2000年互聯網股票泡沫破滅之後的五年，生產率仍然保持高位增長，，每小時產出均值達到3.16%。疫情爆發的三年期間，美國生產力的增長均值為1.7%，低於歷史均值。根據麥肯錫的研究報告，若美國的勞動生產力恢復到歷史平均水平，將為美國GDP增加10萬億美元，足以應對勞動力短缺、債務、通脹和能源轉型的需要。生成式人工智能對生產力的提升可能遠高於互聯網時代的初期，在幾次模型更迭和反覆運算之後，在未來幾年人工智能帶來的生產力提升將更加顯著。

現時生成式人工智能的應用涵蓋越來越多的行業和領域。在醫療方面，它可以創建用於研究的合成資料；在娛樂和傳媒行業，它用於開發新的視頻遊戲，或為電影生成特效，創建個性化廣告；時尚專業人士可利用它創建虛擬設計或預測即將到來的趨勢；在自然語言處理領域，它可以成為聊天機器人、虛擬助手和高級寫作工具。

對勞動力市場的深遠影響

在不久的未來，勞動力轉型的步伐或會比之前的技術革命期間更快，因為生成式人工智能將加快技術自動化的升級速度。KPMG就生成式人工智能對英國勞動力市場的影響進行分析，發現目前受影響較大的三大行業包括：作家和翻譯家、程式師和軟體發展專業人員，以及公共關係專業人員。隨著技術不斷普及，應用範圍不斷擴大，部分工作的消失可能迎來新工作品類的誕生。

生成式人工智能對人類社會的影響很難預計。當我們考慮其對現代社會帶來的優勢時，亦應開始認識和思考它可能產生的負面後果，從而更有效的發揮其長處並且減輕其風險。