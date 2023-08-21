▲ 【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧 淨虧損最多2.7億元人民幣

騰訊持股的中國儒意 （00136） 發盈警。中國儒意預期上半年由盈轉虧，錄得未經審計淨虧損約2.59億至2.69億元（人民幣，下同），相對去年同期為淨利潤約1.47億元。財務業績下滑主要是由於公司各板塊積極佈局下半年及明年業務發展所產生的固定成本支出。

中國儒意表示，管理層預計下半年及明年將推出多款影視劇作品，將為集團帶來可觀收入規模和利潤貢獻，其中包含已經上映的電影《熱烈》，及電視劇《我的人間煙火》，均將為下半年實現可觀利潤回報。

公司又預計下半年遊戲板塊收入和利潤將會有大幅增長，公司為6月以來上線的三款遊戲提供了發行和營銷支持，同時也會為即將上線的多款遊戲，題材包括RPG手遊、二次元卡牌手遊等提供發行和營銷支持；且將大力發展SLG遊戲業務，代理發行的三國題材SLG遊戲已經獲得版號；並將陸續推出知名IP經典MMO手遊和SLG類型手遊等多款遊戲。

公司將繼續拓展豐富IP內容，為進一步拉動會員增長獲得更多收益夯實基礎。

【内房危機】中國儒意高開8% 萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權 代價22.62億元人民幣

【騰訊持股】中國儒意照升2% 折讓17.5%配股、騰訊認購5億股 籌40億發展電影及遊戲業務

責任編輯︰梁浩碩