  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧　淨虧損最多2.7億元人民幣

股市 07:59 2023/08/21

分享：

分享：

【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧　淨虧損最多2.7億元人民幣

騰訊持股的中國儒意 （00136） 發盈警。中國儒意預期上半年由盈轉虧，錄得未經審計淨虧損約2.59億至2.69億元（人民幣，下同），相對去年同期為淨利潤約1.47億元。財務業績下滑主要是由於公司各板塊積極佈局下半年及明年業務發展所產生的固定成本支出。

中國儒意表示，管理層預計下半年及明年將推出多款影視劇作品，將為集團帶來可觀收入規模和利潤貢獻，其中包含已經上映的電影《熱烈》，及電視劇《我的人間煙火》，均將為下半年實現可觀利潤回報。

公司又預計下半年遊戲板塊收入和利潤將會有大幅增長，公司為6月以來上線的三款遊戲提供了發行和營銷支持，同時也會為即將上線的多款遊戲，題材包括RPG手遊、二次元卡牌手遊等提供發行和營銷支持；且將大力發展SLG遊戲業務，代理發行的三國題材SLG遊戲已經獲得版號；並將陸續推出知名IP經典MMO手遊和SLG類型手遊等多款遊戲。

公司將繼續拓展豐富IP內容，為進一步拉動會員增長獲得更多收益夯實基礎。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

【騰訊持股】中國儒意照升2%　折讓17.5%配股、騰訊認購5億股　籌40億發展電影及遊戲業務

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 中國儒意（00136）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈警｜汽車經銷商】美東汽車發盈警　料上半年溢利大跌約90%　歸咎兩大原因

下一篇文章

【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」　資金管理一亂隨時導致爛尾樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款