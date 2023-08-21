▲ 【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」 資金管理一亂隨時導致爛尾樓

碧桂園 （02007） 近期陷入財困，最新據報帳面資金僅勉強「保交樓」。根據內地媒體《經濟觀察網》引述碧桂園內部人士報道，碧桂園下半年要交付40多萬套房，明年還有約40萬套待交付，目前碧桂園賬戶上的資金剛好能基本保障交樓，而前期結算款的支付可能還要靠後市銷售。

報道指，現在保交樓成為碧桂園各部門、各層級的第一要務，尤其是集團和區域高管、財務資金部門。報道引述內部人士指，碧桂園資金有限，想保交樓，公司資金管理不能亂，不能隨意兌付，比如部分債權人、供應商謀求個別優先清償，那會損害其他方的利益，很可能導致爛尾樓。

報道又指，7月底開始碧桂園內部的保障就由保交樓、保資產、保安全、保信用的「四保」變成「三保」，刪除了保信用字眼。「此前，公司內部存在分歧，認為信用也要繼續保，但是現在管理層已經統一了意見，保交樓的地位更加凸顯」。

恒生指數公司上周五收市後宣布， 將碧桂園剔出恒生指數，國指方面則剔走碧桂園服務 （06098） ，9月1日收市後生效。

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責任編輯︰梁浩碩