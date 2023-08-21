  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」　資金管理一亂隨時導致爛尾樓

股市 07:45 2023/08/21

分享：

分享：

【碧桂園2007】碧桂園據報帳面資金僅勉強「保交樓」　資金管理一亂隨時導致爛尾樓

碧桂園 （02007） 近期陷入財困，最新據報帳面資金僅勉強「保交樓」。根據內地媒體《經濟觀察網》引述碧桂園內部人士報道，碧桂園下半年要交付40多萬套房，明年還有約40萬套待交付，目前碧桂園賬戶上的資金剛好能基本保障交樓，而前期結算款的支付可能還要靠後市銷售。

報道指，現在保交樓成為碧桂園各部門、各層級的第一要務，尤其是集團和區域高管、財務資金部門。報道引述內部人士指，碧桂園資金有限，想保交樓，公司資金管理不能亂，不能隨意兌付，比如部分債權人、供應商謀求個別優先清償，那會損害其他方的利益，很可能導致爛尾樓。

報道又指，7月底開始碧桂園內部的保障就由保交樓、保資產、保安全、保信用的「四保」變成「三保」，刪除了保信用字眼。「此前，公司內部存在分歧，認為信用也要繼續保，但是現在管理層已經統一了意見，保交樓的地位更加凸顯」。

恒生指數公司上周五收市後宣布， 將碧桂園剔出恒生指數，國指方面則剔走碧桂園服務 （06098） ，9月1日收市後生效。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）　恒生投資指結果並不意外

【碧桂園2007】碧桂園據報確定9月到期「16碧園05」境內債展期方案　擬展期三年

【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號　削目標價七成

責任編輯︰梁浩碩

港股 桂園 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧　淨虧損最多2.7億元人民幣

下一篇文章

【免費機票】香港航空今早10時派8500張0元機票　包括東京、福岡及台北等7個目的地（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款