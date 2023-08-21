  • 30°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家　下一步有機會入恒指？　一文看清被動資金追貨沽貨規模

股市 11:41 2023/08/21

分享：

分享：

【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家　下一步有機會入恒指？

恒生指數公司上周五（18日）公布季檢結果，三大指數全數「一加一減」。碧桂園孖寶—碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別被剔出恒生指數和恒生國指，改由國藥 （01099） 、攜程 （09961） 補上恒指和國指藍籌地位。恒生科技指數就宣布，由教育股轉型為電商的東方甄選 （01797） ，取代瑞聲科技 （02018）

 

是次季檢大贏家無疑是東方甄選，以ETF等被動資金規模，東方甄選料可獲9億元的被動基金買盤，而且入選科指亦反映其成為恒指成份股潛力。

輸家除了被剔出的成份股，阿里巴巴 （09988） 及理想汽車 （02015） 都因權重減少，被動基金需要沽貨，受沽貨資金影響最大。

俞敏洪領東方甄選　兩年間由教育股「團滅」變身科指新貴

不得不佩服俞敏洪，於內地的補習王國於2021年倒下後，轉型綫上直播帶貨，連公司名亦由「新東方在綫」改為「東方甄選」，英文名稱EAST BUY，售賣自營產品。

東方甄選股價近兩年闖新高峰，股價高見75.55元，比2020年高位43.45元，高74%，就像《食神》裏主角史提芬周在電腦顯示出「掂」的一刻，其反撲充滿戲劇性，令市場嘖嘖稱奇，獲得納入恒生科技指數，反映得到市場的肯定。

根據去年11月公布的中期業績，東方甄選從直播等的收入17.66億元人民幣，佔總收入的85%，只用兩年時間便轉營成功，出售產品號稱健康、高品質且高性價比，包括新鮮食品、果汁、咖啡、茶、床上用品等。

東方甄選目前市值367億元，主要股東新東方-S （09901） 持股55.4%，所以恒指公司計算流通股份時，撇除大股東持股，只計算5成的流通市值，不過預計在科指權重仍達到0.87%，料獲得9.3億元的被動基金買盤。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS），東方甄選流通的27.3%股份由北水持有，反映內地投資者熱情，而香港投資者未算太認識，預期外資持股更少。

受累內地消費逆風，目前股價已回落至36.2元，以今年股價高位75.55元計，市值相當於766.2億元，若股價能重上今年高位，大有機會納入恒指，若真的靠北水買貨掃高股價而納入恒指，將開啟股壇新一章。

綜合恒指、國指及科指，獲顯著被動基金總買盤/沽盤股份
東方甄選 （01797） +9.3億元
中國平安 （02318） +4.6億元
聯想 （00992） +4.4億元
國藥 （01099） +4.3億元
滙豐 （00005） -4.3億元
美團 （03690） -4.5億元
瑞聲科技 （02018） -6.3億元
理想汽車 （02015） -18.4億元
阿里巴巴 （09988） -23.7億元
退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成　碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴）　恒生投資指結果並不意外

記者：譚志偉

港股 美股 東方甄選（01797） 恒生指數 恒生科技指數 新東方—S（09901） 阿里巴巴－SW（09988） 碧桂園服務（06098） 瑞聲科技（02018） 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【異動股】李玟錄音事件持續發酵　中國好聲音母企星空華文兩日累跌近五成　浙江廣電：將調查核實

下一篇文章

【業績｜航運股】東方海外曾插13%　派息銳減86%至約6.7元、結束超高股息周期　半年收入跌59%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款