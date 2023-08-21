【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家　下一步有機會入恒指？　一文看清被動資金追貨沽貨規模

▲ 【恒指季檢分析】東方甄選入科指成大贏家 下一步有機會入恒指？

恒生指數公司上周五（18日）公布季檢結果，三大指數全數「一加一減」。碧桂園孖寶—碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別被剔出恒生指數和恒生國指，改由國藥 （01099） 、攜程 （09961） 補上恒指和國指藍籌地位。恒生科技指數就宣布，由教育股轉型為電商的東方甄選 （01797） ，取代瑞聲科技 （02018） 。

是次季檢大贏家無疑是東方甄選，以ETF等被動資金規模，東方甄選料可獲9億元的被動基金買盤，而且入選科指亦反映其成為恒指成份股潛力。

輸家除了被剔出的成份股，阿里巴巴 （09988） 及理想汽車 （02015） 都因權重減少，被動基金需要沽貨，受沽貨資金影響最大。

俞敏洪領東方甄選 兩年間由教育股「團滅」變身科指新貴

不得不佩服俞敏洪，於內地的補習王國於2021年倒下後，轉型綫上直播帶貨，連公司名亦由「新東方在綫」改為「東方甄選」，英文名稱EAST BUY，售賣自營產品。

東方甄選股價近兩年闖新高峰，股價高見75.55元，比2020年高位43.45元，高74%，就像《食神》裏主角史提芬周在電腦顯示出「掂」的一刻，其反撲充滿戲劇性，令市場嘖嘖稱奇，獲得納入恒生科技指數，反映得到市場的肯定。

根據去年11月公布的中期業績，東方甄選從直播等的收入17.66億元人民幣，佔總收入的85%，只用兩年時間便轉營成功，出售產品號稱健康、高品質且高性價比，包括新鮮食品、果汁、咖啡、茶、床上用品等。

東方甄選目前市值367億元，主要股東新東方-S （09901） 持股55.4%，所以恒指公司計算流通股份時，撇除大股東持股，只計算5成的流通市值，不過預計在科指權重仍達到0.87%，料獲得9.3億元的被動基金買盤。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS），東方甄選流通的27.3%股份由北水持有，反映內地投資者熱情，而香港投資者未算太認識，預期外資持股更少。

受累內地消費逆風，目前股價已回落至36.2元，以今年股價高位75.55元計，市值相當於766.2億元，若股價能重上今年高位，大有機會納入恒指，若真的靠北水買貨掃高股價而納入恒指，將開啟股壇新一章。

【恒指季檢】碧桂園遭剔出恒生指數、染藍6年累跌逾9成 碧桂園服務留恒指掉出國指（附港股通、恒指國指科指新貴） 恒生投資指結果並不意外

記者：譚志偉