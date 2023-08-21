【券商點睇】受德邦併表增量影響 京東物流Q2扭虧為盈

國金證券報告指，京東物流（02618）發布第二季收入按年增長31.2%；期間盈利為5.1億元（人民幣，下同），按年扭虧為盈。其中，來自其他客戶收入為206億元，按年增長85.7%，主要因快遞快運業務量增加，以及併表德邦集團的增量影響。

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期內，公司毛利率為8.3%，按年增長1.3個百分點，主要由於優化業務及客戶結構；業務規模擴大帶來規模經濟效應，推動成本構成的效益提升。第二季公司銷售費用率為2.95%，下降0.1個百分點；管理費用率為1.91%，按年下降0.2個百分點；研發費用率為2.24%，基本持平。

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該行認為，京東物流持續深耕一體化供應鏈核心賽道，在快速消費品、家電家具、3C、服裝、汽車和生鮮等六大行業，為客戶提供行業特定的一體化解決方案和服務產品。在快消品行業，公司與知名飲料品牌中糧可口可樂深入合作，為其提供綫上所有電商渠道業務的倉配履約服務。考慮外部環境影響，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛