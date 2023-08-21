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【券商點睇】派息豐厚吸引眼球 周黑鴨料實現全年盈利目標

股樓投資 10:18 2023/08/21

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信達證券表示，周黑鴨（01458）收入淨利潤落在預告中位數，對應利潤率為7.2%，符合該行預期。截至上火手年，公司門店總數為3,706家，淨開門店277家，淨開門店略少主要因上半年進行門店優化。單店端來看，交通樞紐恢復較好，預計已經回到2021年的水平，非交通樞紐相比年初預期仍有一定缺口，關注後續單店提振策略的效果。

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

期內，毛利率按年下降4.4個百分點，因原材料價格及門店結構變化影響，上半年噸價為每公斤88.4元（人民幣，下同），按年升4.7%，門店客單價由59元升至62元。上半年噸成本為每公斤42.6元﹐按年升15%，主要因上半年原材料壓力較大，公司年初對於原材料價格上漲有所預期，通過供應鏈和庫存管理整體仍實現較好的毛利率水平。今年5、6月以來，鴨副原材料呈現逐步回落的態勢，上游逐步進入供給上行周期，關注下半年原材料價格持續回落。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行認為，當前行業主要受制於原材料價格和消費疲軟，帶來的利潤率恢復及單店恢復壓力，周黑鴨上半年利潤表現亮眼，2023年全年2億元的利潤目標預計實現概率高，預計2024年收入、淨利潤為34.5億元和4億元，對應當前估值17倍市盈率，估值低位，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 派息 買入 周黑鴨（01458） 中國

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