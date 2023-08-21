【券商點睇】廣告與直播表現勝預期 嗶哩嗶哩商業化能力提升

中銀證券發表報告指，嗶哩嗶哩（09626）第二季收入53.04億元（人民幣，下同），按年上升8%；歸母淨虧損15.47億元，按年收窄23%；non-GAAP歸母淨虧損9.63億元，同比收窄51%。廣告和直播收入增長超預期，商業化能力和經營效率明顯提升，維持「買入」評級。

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期內，來自廣告收入按年增長36%，接近歷史單季度最高水平，增長勢頭強勁。根據管理層在業績會的發言，第二季電商廣告投放按年增長超過140%，遊戲廣告投放增長超過40%；B站堅持大開環生態，上半年有近3,000萬用戶通過點擊視頻評論區的外鏈產生了交易相關行為，帶交易鏈接的視頻數量按年增長八倍，帶貨直播場次按年增長七倍。

另一方面，期內的增值服務收入按年升9%，其中直播收入按年升32%。第二季大會員數量約2,045萬，國漫《時光代理人2》、劇集《古相思曲》、紀錄片《閃閃的兒科醫生》等大量優質內容在上半年上綫。另游戲、二次元等差異化的直播內容，使得B站在直播流量枯竭的環境下仍保持強勁的觀看人數和單人付費值增長。

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更重要是，公司商業化能力和經營效率明顯提升。期內，毛利率23.14%，按年提升8.1個百分點；高毛利的廣告業務佔比提升拉動了整體毛利率。銷售費用率17.3%，按年下降6.6個百分點；管理、研發費用率分別為10.2%、19.7%，按年減少2.6及3.4個百分點。

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責任編輯：林衛