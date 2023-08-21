輕鐵35周年慶祝活動 車廠下月辦開放日 首部復刻主題輕鐵即日起主力行走610綫

輕鐵服務新界西北地區已有35載，一直為區內重要交通工具，接載居民日常出行，亦見證屯門、元朗和天水圍區的變遷，與社區一同發展。港鐵公司（00066）周日（8月20日）宣布啟動輕鐵三十五周年慶祝活動，以「載•相見 載•發現」為主題，包括推出兩部「35周年復刻主題輕鐵」及舉辦車廠開放日等，與大家重溫35年來一同編寫的輕鐵故事。

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其中一部「35周年復刻主題輕鐵」周日起率先於屯門輕鐵車廠及兆康站亮相。「35周年復刻主題輕鐵」的車身重新展現橙、白色經典顏色組合，配以橙色座椅，仿如重回當年第一期輕鐵的時光。車廂內猶如時光倒流，大家可見到不同年代的輕鐵歷史相片、趣味小知識，以及收集自輕鐵員工及區內市民的感人故事等，讓乘客於旅途中細味輕鐵及社區的變遷。

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首部「35周年復刻主題輕鐵」將由周一（21日）起主力行走610綫（屯門碼頭來往元朗），該綫亦是自輕鐵通車以來服務至今的「元祖級」路綫之一，倍添懷舊情懷。另一部復刻主題輕鐵則將於九月投入服務。



另外，公司將於9月17日舉辦輕鐵車廠開放日，邀請市民及區內團體與非政府組織等參觀，瞭解車廠運作及加深對輕鐵服務的認識，當日的亮點是首度同場展出第一期（35周年復刻主題輕鐵）至第五期輕鐵車輛供鐵路迷及市民拍照留念。開放日將設有六個特定時段並設有人數限額，憑二維碼門票入場。市民可以由九月五日起透過 MTR Mobile 或手機應用程式THE GULU預先報名，名額有限，先到先得，額滿即止。



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論壇還邀請到超過 90 位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自 HTC、騰訊、Metaverse Corporation、Moxy、Cognitive Systems Lab、CMGE、Brandoville Studios、L.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment 等的代表一同參與主論壇研討會。專家們會就數碼娛樂產業的商業模式及價值鏈、如何超越現狀進行深入探討和交流。

輕鐵於一九八八年九月通車以來，由原來服務屯門及元朗區，及後網絡伸延至天水圍區，為區內居民提供便捷的交通服務，亦為屯馬綫乘客提供便利的接駁。

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責任編輯：陳詠妍