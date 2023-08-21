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【大行報告｜內銀】內銀業績本周揭幕　淨息差跌幅料收窄　券商估某大型內銀撥備前利潤升半成

股市 09:00 2023/08/21

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大型內銀本周中起陸續公布中期業績，市場料，內銀第二季淨息差（NIM）的按年及按季跌幅，會較首季跌幅減少。除業務較國際化的中行 （03988） 外，建行 （00939） 、農行 （01288） 、工行 （01398） 等3家大型國有內銀次季淨利息收入按年料有單位數跌幅，但透過釋放貸款損失準備，或令淨利潤續按年單位數增長。

關注內房貸款風險敞口

由於人民銀行近日突降7天期逆回購及1年期中期借貸便利（MLF）利率，市場料今公布的貸款市場報價利率（LPR）亦降。部分內銀月內舉行業績發布會，管理層就減息影響淨息差走勢的評估料為市場關注。碧桂園 （02007） 近期爆債務危機，相信市場另一焦點將放在內銀的房企風險敞口。

瑞銀料，內銀淨息差將面臨更多不利因素，包括內地可能會實施未償還按揭減息、承擔更多「國家服務」幫助拯救地方政府融資平台。內銀資產質素方面，該行料內房貸款風險將在次季進一步暴露。

瑞銀︰中行淨利息收入或升

至於次季大型國有內銀表現，瑞銀預期，建行、農行、工行淨利息收入按年微跌1%以內，但中行受惠境外業務淨息差強勁，整體淨利息收入料按年升逾5%。建行、農行、工行上季撥備前利潤（PPOP）按年跌約1%至7%，而中行PPOP料增逾5%。

瑞銀認為，內銀會繼續減低撥備，以支持次季淨利潤增長，估計建行、農行、工行季內減值按年降介乎1.6%至18.8%，稅前盈利能按年持平甚或微增，計及稅項支出減少，該季稅後淨利潤可錄逾3%。至於中行，瑞銀料該行減值按年增逾14%，故稅前盈利僅增約3%，稅後淨利潤增約4%。

野村則認為，內銀次季NIM收縮將開始減緩，而受惠下調存息而降低成本，加上貸款收益率相對去年減息幅度下行空間有限，料次季內銀NIM按季平均收縮3點子，低於首季按季5點子的降幅。

野村指，盡管內地可能會降低未償還按揭利率，但預計人行或需採取減存款息、降準等額外措施，來減輕銀行負擔。

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編輯：胡學能

港股 國有內銀股 民企內房股 國企內房股 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 碧桂園（02007）
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