  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】摩通資管許長泰：政策未解除投資者憂慮　預期大市第三季表現膠著

股市 09:30 2023/08/21

分享：

分享：

內地近期下調常備借貸利率（MLF）後，市場預期周一（21日）將下調貸款市場報價利率（LPR）15點子，但摩通資管亞太區首席市場策略師許長泰預料，低息環境未見太大幫助。又指政策未能夠解除投資者對中國經濟的憂慮，現階段更重要的是提升消費者和企業信心，預期大市第三季表現會保持膠着。

政策需要令中小企感受到威力

他坦言，減息也不代表大家會一窩鋒去借貸，需要國內政策環境有改變，如容許樓價上升，加上財政政策一直偏向基建，中小企也未能感受政策威力，要有對中小企相關的措施才能令減息的影響更大。

許長泰指，中國市場表現今年大落後，隨著美國經濟有下滑跡象，內地如在今年年底或明年年初進一步加大政策刺激，會對股市有更多支持，由於中國市場集中觀察內需、房地產消費和投資等範疇，現時仍然偏弱，如未來時間作出大改變，有機會再次跑贏美國。

對內銀股保持審慎

他認為，中港股市近期表現反覆，港股估值亦處於合理水平，故就算資金流走也未必會流出太多，反而是觀望政策方向會否有大轉變，預期大市表現第三季表現會保持膠著。

對於個別板塊走勢，他指出科技股的龍頭電商和互聯網股份業績縱使未如預期，但仍然維持良好盈利，只是受經濟狀況影響，毛利率和財務表現依然理想。消費類股份可留意與餐飲，旅遊相關的板塊，反而與房地產相關的消費股則要小心。對於本周開始公布業績的內銀股，他建議投資者要對行業保持審慎。

美國高收益債券有吸納空間

許長泰表示，聯儲局最新會議紀錄反映當局會繼續以數據去判斷息口去向，未來數周尚有更多就業和通脹數據，相信對息口走勢同樣關鍵，現時經濟表現良好，如果數據維持偏強，失業率仍在4%以下，年內或會再加息。

早前曾提到投資者可維持股債比例四六比，即股票佔倉位4成，債券佔6成的方向，他指現時債券配置可能會由以往較多投入在國債，現階段會配置更多在美國高收益債券，因當地經濟表現不俗，若美國經濟明年出現放緩，債價有機會上升，如可承受短期的債價波動，有8至9厘息率的高收益債券絕對夠吸引力。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

相關文章：

【大行看法】iFast Global溫鋼城：恒指沽空因素欠奉料有反彈　短線阻力18800點

【大行看法】霸菱方偉昌： 中資股業績普遍符預期　料後市保持橫行

編輯：葉志偉

港股 經濟 美國聯儲局 美國 通脹 中國市場 行業 失業率 中國 國債
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈警｜汽車經銷商】美東汽車再挫7%　發盈警、料上半年溢利大跌約90%　歸咎兩大原因

下一篇文章

【碧桂園2007】碧桂園反彈6%　據報確定9月到期「16碧園05」境內債展期方案　擬展期三年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款