【大行看法】摩根資管許長泰：政策未解除投資者憂慮　預期大市第三季表現膠著

內地近期下調常備借貸利率（MLF）後，市場預期周一（21日）將下調貸款市場報價利率（LPR）15點子，但摩根資管亞太區首席市場策略師許長泰預料，低息環境未見太大幫助。又指政策未能夠解除投資者對中國經濟的憂慮，現階段更重要的是提升消費者和企業信心，預期大市第三季表現會保持膠着。

政策需要令中小企感受到威力

他坦言，減息也不代表大家會一窩鋒去借貸，需要國內政策環境有改變，如容許樓價上升，加上財政政策一直偏向基建，中小企也未能感受政策威力，要有對中小企相關的措施才能令減息的影響更大。

許長泰指，中國市場表現今年大落後，隨著美國經濟有下滑跡象，內地如在今年年底或明年年初進一步加大政策刺激，會對股市有更多支持，由於中國市場集中觀察內需、房地產消費和投資等範疇，現時仍然偏弱，如未來時間作出大改變，有機會再次跑贏美國。

對內銀股保持審慎

他認為，中港股市近期表現反覆，港股估值亦處於合理水平，故就算資金流走也未必會流出太多，反而是觀望政策方向會否有大轉變，預期大市表現第三季表現會保持膠著。

對於個別板塊走勢，他指出科技股的龍頭電商和互聯網股份業績縱使未如預期，但仍然維持良好盈利，只是受經濟狀況影響，毛利率和財務表現依然理想。消費類股份可留意與餐飲，旅遊相關的板塊，反而與房地產相關的消費股則要小心。對於本周開始公布業績的內銀股，他建議投資者要對行業保持審慎。

美國高收益債券有吸納空間

許長泰表示，聯儲局最新會議紀錄反映當局會繼續以數據去判斷息口去向，未來數周尚有更多就業和通脹數據，相信對息口走勢同樣關鍵，現時經濟表現良好，如果數據維持偏強，失業率仍在4%以下，年內或會再加息。

早前曾提到投資者可維持股債比例四六比，即股票佔倉位4成，債券佔6成的方向，他指現時債券配置可能會由以往較多投入在國債，現階段會配置更多在美國高收益債券，因當地經濟表現不俗，若美國經濟明年出現放緩，債價有機會上升，如可承受短期的債價波動，有8至9厘息率的高收益債券絕對夠吸引力。

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編輯：葉志偉