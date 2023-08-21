【大行看法】iFast Global溫鋼城：恒指沽空因素欠奉料有反彈　短線阻力18800點

市場本周聚焦Jackson Hole全球央行年會，或對環球股市前景有舉足輕重影響，但iFast Global Markets副總裁溫鋼城坦言，Jackson Hole會議固然重要，因美國貨幣政策會成為資金流的變數，惟現時外資流入港股的數目不多，實際影響遠不及內地因素大，料大市6連跌後會有技術性反彈，惟空間不會太多。

提防中央突然「出大招」

溫鋼城指，除留意內房行業最新消息外，亦要關注未來兩周是港股業績高峰期，雖然多隻重磅股近期放榜後普遍捱沽，但隨著恒指出現6連跌，已跌至年內低位，市盈率（PE）跌至只有9倍，沽空因素欠奉下，有技術性反彈不足為奇，若中央突然「出大招」，或能對市場殺個措手不及。

然而，最近沽空比率回落至20%左右，令資金缺乏挾倉誘因，在反彈動力不足下，料港股會受制10天綫約18800點水平。

大型科技股宜低吸

大型中資科技股已先後公布中期業績，溫鋼城認為，行業重磅股如阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） ，可待調整後低吸，短綫搏反彈。此外，電動車股份近期獲利回吐幅度顯著，龍頭股比亞迪 （01211） 同樣可在現水平分段吸納。

對於美國息口走向，他不認為聯儲局會繼續加息，雖然會議紀錄顯示當局偏鷹，但部分委員其實正在放鴿，甚至鮑威爾也認為利率可維持在現水平，鷹派言論只是反映部分地區官員的判斷。由於聯儲局肩負雙重使命，近期就業數據放緩下，當局不得不理會就業市場前景，故除非通脹突然回升，否則難望繼續加息。

相關文章：

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注

【放水訊號】人行、金監、證監、內銀、國壽突開會 研究化解債務及金融風險

編輯：葉志偉