  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 08:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】iFast Global溫鋼城：恒指沽空因素欠奉料有反彈　短線阻力18800點

股市 08:30 2023/08/21

分享：

分享：

市場本周聚焦Jackson Hole全球央行年會，或對環球股市前景有舉足輕重影響，但iFast Global Markets副總裁溫鋼城坦言，Jackson Hole會議固然重要，因美國貨幣政策會成為資金流的變數，惟現時外資流入港股的數目不多，實際影響遠不及內地因素大，料大市6連跌後會有技術性反彈，惟空間不會太多。

提防中央突然「出大招」

溫鋼城指，除留意內房行業最新消息外，亦要關注未來兩周是港股業績高峰期，雖然多隻重磅股近期放榜後普遍捱沽，但隨著恒指出現6連跌，已跌至年內低位，市盈率（PE）跌至只有9倍，沽空因素欠奉下，有技術性反彈不足為奇，若中央突然「出大招」，或能對市場殺個措手不及。

然而，最近沽空比率回落至20%左右，令資金缺乏挾倉誘因，在反彈動力不足下，料港股會受制10天綫約18800點水平。

大型科技股宜低吸

大型中資科技股已先後公布中期業績，溫鋼城認為，行業重磅股如阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） ，可待調整後低吸，短綫搏反彈。此外，電動車股份近期獲利回吐幅度顯著，龍頭股比亞迪 （01211） 同樣可在現水平分段吸納。

對於美國息口走向，他不認為聯儲局會繼續加息，雖然會議紀錄顯示當局偏鷹，但部分委員其實正在放鴿，甚至鮑威爾也認為利率可維持在現水平，鷹派言論只是反映部分地區官員的判斷。由於聯儲局肩負雙重使命，近期就業數據放緩下，當局不得不理會就業市場前景，故除非通脹突然回升，否則難望繼續加息。

相關文章：

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】打工仔一直捉錯MPF入市時機？MPF資金流話你知點解 立即收看

【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會　Nvidia業績備受關注

【放水訊號】人行、金監、證監、內銀、國壽突開會　研究化解債務及金融風險

編輯：葉志偉

港股 比亞迪股份（01211） 比亞迪 電動車 阿里巴巴－SW（09988） 加息 美國聯儲局 美國 通脹 沽空
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【開市追揸沽】內地釋放水訊號重振大市？恒指換馬有何影響？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【盈警｜汽車經銷商】美東汽車發盈警　料上半年溢利大跌約90%　歸咎兩大原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【內房銷售】富力上月銷售收入按年跌47%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款