【大行看法】霸菱方偉昌： 中資股業績普遍符預期　料後市保持橫行

恒指上周跌1125點或5.9%，已累積6連跌，霸菱中港股票投資總監方偉昌分析，中國數據疲弱，政策面上較為令人失望，中央救助房地產市場的力度不足夠，即使中央對內房近期口徑已改變，但政策落地需時，部份企業或難以等待如此長的時間，但指中資股業績可抵銷相關影響，對股市前景未算太悲觀。

投資者開始欠耐性

他又指，投資者同時間開始愈來愈沒有耐性，越遲推出政策、需要的力度或要更大，加上中美關係陰霾持續下，拖累大市過去半年均是反彈後即沽，料後市將保持橫行。

但他對股市前景未算太悲觀，因中資股業績普遍不差，部分科技股更勝市場預期，製造業利潤也有所擴張。現時港股成交不算高，相信不是資金對中港股市失信心而大幅沽貨，估計主要是對沖基金造淡倉為主。

料人民幣不會跌得太急

人民幣走勢亦備受市場關注，方偉昌認為由於內地減息，人民幣勢必走弱，但同時有助紓緩通縮及促進出口，為刺激經濟的手段及結果。他相信央行對於滙價未必有硬指標，料短期支持不會太大，但也不會跌得太急。

他期望，美國聯儲局會在Jackson Hole會議釋出加息告一段落的訊息，令美國息口有望將見頂，中止美滙升勢，並對中國放水有幫助。

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