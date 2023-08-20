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【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會　Nvidia業績備受關注

股市 21:47 2023/08/20

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全球央行年會Jackson Hole將於周四起一連3日召開，市場焦點放在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五的講話。另外，美股業績期亦會吸引投資者眼球，因芯片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達）於周三美股收市後公布業績，或掀起新一波炒作。

多名聯儲局官員本周發表講話

每年8月下旬舉行的全球央行年會，雲集全球各地央行行長相聚，討論經濟前景。鮑威爾在周五發表講話，市場料其發言會透露對通脹和經濟前景的最新看法，或能確立儲局9月議息會議，甚至年內的息口走向。

此外，巴金（Tom Barkin）、古爾斯比（Austan Goolsbee）及哈克（Patrick Harker）3名儲局官員，本周同樣會在公開場合發言。

留意AI股業績

人工智能（AI）為今年環球股市最大炒作主題，當中Nvidia旗下GPU產品，屬發展AI模型的重要硬件，需求十分龐大，因此其業績表現備受矚目。Nvidia今年5月公布2024財年首季業績勝市場預期，翌日股價隨即急升逾2成，故投資者可密切留意公司周三收市後公布的季度業績，會對股份甚至整個AI板塊帶來重大影響。

視像會議軟件公司Zoom（美︰ZM）及AI概念股Snowflake（美︰SNOW）等科技股，亦會於本周放榜。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
21/8業績：盤後：Zoom（美：ZM）
22/87月成屋銷售415萬間416萬間
8月聯準會里奇蒙分行製造業指數-10-9
業績：盤前- 愛奇藝（美：IQ）
23/8上周MBA貸款申請指數--0.8%
標普8月美國製造業PMI初值4949
標普8月美國服務業PMI初值5252.3
7月新屋銷售70.4萬間69.7萬間
業績：盤後：英偉達（美：NVDA），Snowflake（美：SNOW）
24/87月芝加哥聯儲全國活動指數-0.2-0.32
7月耐用品訂單初值-4%-4.6%
8月堪薩斯城聯邦製造業活動指數-9-11
首次申請失業救濟金人數24萬23.9萬
連續申請失業救濟金人數170萬171.6萬
業績：盤前- 富途（美：FUTU）
25/88月密歇根大學市場氣氛終值71.271.2

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編輯：葉志偉

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） Snowflake（美：SNOW） Zoom 富途（美：FUTU） 愛奇藝（美：IQ） 新屋銷售 美國聯儲局 美國 通脹
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