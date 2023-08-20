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【外圍一周前瞻】市場聚焦Jackson Hole年會 Nvidia業績備受關注
全球央行年會Jackson Hole將於周四起一連3日召開，市場焦點放在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五的講話。另外，美股業績期亦會吸引投資者眼球，因芯片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達）於周三美股收市後公布業績，或掀起新一波炒作。
多名聯儲局官員本周發表講話
每年8月下旬舉行的全球央行年會，雲集全球各地央行行長相聚，討論經濟前景。鮑威爾在周五發表講話，市場料其發言會透露對通脹和經濟前景的最新看法，或能確立儲局9月議息會議，甚至年內的息口走向。
此外，巴金（Tom Barkin）、古爾斯比（Austan Goolsbee）及哈克（Patrick Harker）3名儲局官員，本周同樣會在公開場合發言。
留意AI股業績
人工智能（AI）為今年環球股市最大炒作主題，當中Nvidia旗下GPU產品，屬發展AI模型的重要硬件，需求十分龐大，因此其業績表現備受矚目。Nvidia今年5月公布2024財年首季業績勝市場預期，翌日股價隨即急升逾2成，故投資者可密切留意公司周三收市後公布的季度業績，會對股份甚至整個AI板塊帶來重大影響。
視像會議軟件公司Zoom（美︰ZM）及AI概念股Snowflake（美︰SNOW）等科技股，亦會於本周放榜。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|21/8
|業績：盤後：Zoom（美：ZM）
|22/8
|7月成屋銷售
|415萬間
|416萬間
|8月聯準會里奇蒙分行製造業指數
|-10
|-9
|業績：盤前- 愛奇藝（美：IQ）
|23/8
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-0.8%
|標普8月美國製造業PMI初值
|49
|49
|標普8月美國服務業PMI初值
|52
|52.3
|7月新屋銷售
|70.4萬間
|69.7萬間
|業績：盤後：英偉達（美：NVDA），Snowflake（美：SNOW）
|24/8
|7月芝加哥聯儲全國活動指數
|-0.2
|-0.32
|7月耐用品訂單初值
|-4%
|-4.6%
|8月堪薩斯城聯邦製造業活動指數
|-9
|-11
|首次申請失業救濟金人數
|24萬
|23.9萬
|連續申請失業救濟金人數
|170萬
|171.6萬
|業績：盤前- 富途（美：FUTU）
|25/8
|8月密歇根大學市場氣氛終值
|71.2
|71.2
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編輯：葉志偉