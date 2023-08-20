▲ 【美股焦點︱WE】WeWork面臨除牌危機 宣布股份40合1 曾經的獨角獸以前估值如此高

共享辦公室營運商WeWork（美︰WE）公布，將把40股合併成1股，9月1日收市後生效，合股是為了提高公司的每股交易價格，並重新達到每股1美元的最低收盤價要求，以維持在紐交所的上市地位，預計合股不影響目前或未來的業務營運。

該公司前年透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併方式上市，股價前年10月曾見13美元，市值逾90億美元，其時已相較軟銀2019年初向該公司投資20億美元時，該公司估值高達470億美元為低。該公司上市後股價反覆下跌，今年3月跌穿1美元至今。公司在4月因股價連續30個交易日平均收市價低於1美元，而收到來自紐交所的違規通知，公司在收到該通知後有6個月時間恢復合規。該股上周五公布合股消息後，收報0.1401美元，跌11.3%，市值不足3億美元。

公司本月較早時表示，由於公司虧損和經營活動產生的負現金流，人們對其持續經營的能力存極大懷疑，若未能成功改善流動性狀況和運營盈利能力，可能需要考慮所有戰略選擇。該公司報告指，實體會員總數按年降3%，理由是競爭加劇、宏觀經濟波動，以及需求較預期疲弱。

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編輯：胡學能