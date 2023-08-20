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【AI浪潮】Adobe聯合創辦人John Warnock 去世　享年82歲

股市 21:21 2023/08/20

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Adobe（美：ADBE）公布，集團聯合創辦人John Warnock於周六（19日）去世，享年82歲。John Warnock與Charles Geschke在1982年共同創立Adobe，至今已超過40年。

John Warnock 一直擔任首席執行官至 2000 年，隨後擔任董事會主席。他與Geschke一起擔任該職位直至2017 年，此後繼續以董事會成員的身份與Geschke保持聯繫。

集團首席執行官Shantanu Narayen在向員工發送的電郵中指，Warnock的才華和技術創新改變了世界，其遠見和熱情使Adob​​e能夠提供突破性的創新，例如普遍存在的PDF文件格式Illustrator以及Acrobat、Photoshop和Premiere Pro，定義了桌面時代，對如何用文字、圖像和視頻進行交流產生了重大影響。

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