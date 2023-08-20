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【電動車】林寶堅尼推首款100%電動車 首次殺入市場

環球政經 19:16 2023/08/20

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林寶堅尼剛公布其首款100％電動車，Lanzador EV。這款新車將與Tesla（TSLA）競爭，而後者在過去幾個月不斷價格，以保衞市佔率。

Lamborghini表示，這款概念車引入高越野空間和2+2座椅的GT車型。根據Lamborghini說法，這款車輛將提供「前所未有的車內體驗」，保持品牌的基因，同時展示其未來的發展方向。根據Lamborghini的說法，Lanzador EV將在每個軸上配備一個高功率電動馬達，峰值功率超過一兆瓦。這款全電動車從Revuelto跑車和Urus中借鑒了設計元素。短短的前車蓋下藏有行李箱，而玻璃尾門則可以完全打開。此外，後排座椅是可調節的。

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Lamborghini的首席執行官Stephan Winkelmann表示：通過Lanzador，我們展望未來，同時不忘記我們的基因。Lamborghini的首款掀背車型擁有前置引擎，是兼具運動性和優雅的Gran Turismo，適合作為日常使用的2+2座車。」

Lanzador EV將於2028年開始生產。該公司計劃在2024年底前將其整個產品綫實現電氣化，包括明年推出的Huracan PHEV和Urus PHEV。

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撰文 : 龍瑞成

汽車 電動車 概念 林寶堅尼

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