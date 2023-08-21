英新市鎮民生基建嚴重不足 居民怒斥「只有核研究中心」

英國約克郡南部的Catcliffe早於10年前已開始發展，但居民怒斥多年過去，當地至今仍面臨民生基建嚴重不足問題，最近一間超市竟在25分鐘步程外。居民更狠批，社區好似只有「核子融合中心」。

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英國發展商Harworth Group於10多年前開發Catcliffe，聲稱要把當地曾經煤礦中心，改造成約克郡史上最大型混合發展區的Waverley社區。社區自2012年起開始發售，至今已有逾2,400戶售出，1,100個單位已有民眾入住，未來預計將興建接近3,900間房屋。

然而，有居民近日向英媒透露，社區嚴重缺乏民生基建。當地既無家庭醫生，最近的超市需要步行25分鐘，學校學位亦供不應求。

有居民指社區周圍5分鐘路程便可抵達工廠，甚至英國原子能管理局的核子融合中心亦毗鄰民居。但如果想去咖啡廳，居民需要步行最少20分鐘。

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同時，居民亦批評社區的交通安排混亂，路牌及指引不足，路況堪稱「惡夢」。不少居民擔憂，如果發生意外，救護車可能找不到路前來救援。

Harworth有意發展新社區中心，聲稱將有零售店舖﹑辦公室﹑咖啡廳﹑超市及醫療中心等民生基建。然而，Harworth的建築規劃仍未獲批，只有家庭醫生診所許可已發出，估計最快2024年9月才落成。

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責任編輯：吳漢培