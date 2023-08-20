  • 30°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】金斯瑞上半年收入按年升26%　期內虧損收窄至9358萬美元

股市 19:03 2023/08/20

分享：

分享：

金斯瑞 （01548） 公布，截至今年6月底，上半年收入按年升26.4%至3.91億（美元，下同），期內毛利按年升3.9%至超過1.68億元，公司上半年錄得9358萬元虧損，較去年同期逾1.35億元虧損有所收窄。股份上周五（18日）收報17.62港元，跌5.2%。

公司指出，收入增加主要受惠生命科學服務及產品带动非細胞療法業務的收益穩定增長；及FDA批准CARVYKTI商業化後的產品銷售增加。生命科學服務及產品業務收入按年升15.3%至2.03億元，佔總收入約50.8%，為主要收入來源。

集團提到，上半年研發開支按年增加16.7%至2.07億元，主要由於以以具競爭力的薪酬及股權結算的股份薪酬開支持續進行人才投入；臨床試驗開支增加（尤其是細胞療法分部）；以及持續投資新產品及新服務。

金斯瑞在業績報告指，計劃在全球範圍內積極建立生產產能，以滿足未來強勁的客戶需求。並指會將戰略重心放在CGT行業。 

相關文章：

【中國減息】市場預期中國周一減息　甚麼是LPR？

【快手業績前膽】快手周二公布次季業績　券商預期有兩大賣點？

編輯：葉志偉

港股 金斯瑞生物科技（01548） 生物製劑 產品 醫藥股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？　關注周三公布的業績表現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款