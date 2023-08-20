【業績｜醫藥股】金斯瑞上半年收入按年升26%　期內虧損收窄至9358萬美元

金斯瑞 （01548） 公布，截至今年6月底，上半年收入按年升26.4%至3.91億（美元，下同），期內毛利按年升3.9%至超過1.68億元，公司上半年錄得9358萬元虧損，較去年同期逾1.35億元虧損有所收窄。股份上周五（18日）收報17.62港元，跌5.2%。

公司指出，收入增加主要受惠生命科學服務及產品带动非細胞療法業務的收益穩定增長；及FDA批准CARVYKTI商業化後的產品銷售增加。生命科學服務及產品業務收入按年升15.3%至2.03億元，佔總收入約50.8%，為主要收入來源。

集團提到，上半年研發開支按年增加16.7%至2.07億元，主要由於以以具競爭力的薪酬及股權結算的股份薪酬開支持續進行人才投入；臨床試驗開支增加（尤其是細胞療法分部）；以及持續投資新產品及新服務。

金斯瑞在業績報告指，計劃在全球範圍內積極建立生產產能，以滿足未來強勁的客戶需求。並指會將戰略重心放在CGT行業。

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編輯：葉志偉