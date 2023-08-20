▲ 【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%? 關注周三公布的業績表現

Nvidia（美：NVDA）英偉達將於周三收市後（本港時間周四凌晨）公布業績，《巴倫周刊》專欄作家Tae Kim發文指，英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%，令市場對於Nvidia的業績公布日更加期待。

製造H100 GPU的成本僅約3320美元

Tae Kim引述投行Raymond James數據指，製造H100 GPU的成本僅約3320美元，但其售價卻高逹2.5萬至3萬美元，利潤相當驚人。H100是目前訓練大語言模型最需要的GPU，可應用於各種人工智能（AI）場景，如AI聊天機器人、推薦引擎、視覺AI、資料分析、高性能計算等。

不過，硬件網站Tom's Hardware指出，Nvidia願意向工程師支付豐厚薪酬，而且研發像H100 GPU這種高端芯片需要多年的研發時間及成本，當你納入這些「額外」成本時，實際利潤應該會較低。

Nvidia電子硬件工程師平均年薪20萬美元

Glassdoor亦指，Nvidia的電子硬件工程師平均年薪約20.2萬美元（約157.6萬港元），而H100等芯片的研發可能需要大量專業工程師花費數千個小時，因此需要將這些成本納入。

不過，在AI狂潮下，Nvidia的GPU很快被搶購一空，而且2024年的訂單似乎已售罄。

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編輯：陳韻妍