加拿大卑詩省山火加劇 逾3.5萬人需疏散

加拿大卑詩省（British Columbia）的山火持續多日，近期火勢再次擴散，導致需要緊急疏散人數翻倍，至超過3.5萬人。當局警告，未來數日災情仍然嚴峻。

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卑詩省上周五（18日）已宣布進入緊急狀態，允許省政府動用行政權力應對山火相關威脅。但火勢於上周六（19日）再次加劇，省長伊比（Daniel Eby）表示，受緊急疏散令影響的民眾已增至逾3.5萬。

伊比指卑詩省急需暫時居所，接待更多需要疏散災民及消防員。同時，伊比已下令禁止任何人士以非必要出行理由前往當地，尋求增加臨時住宿數量。官員亦呼籲民眾切勿在火場範圍使用，避免阻礙救火工作。

據悉，山火火場中心為Kelowna附近，距離眾多港人聚居的城市溫哥華約300公里，當地人口約為15萬。

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至今山火有指已燒毀約14萬平方公里土地，面臨大小約如紐約州。政府官員預計，山火高危季節可能受當地廣泛乾燥的天氣影響，一直蔓延至秋天。

總理杜魯多（Justin Trudeau）上周六與官員召開會議，商討卑詩省山火狀況。會上政府同意，向卑詩省及西北領地提供額外資源應對今次天災。

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責任編輯：吳漢培