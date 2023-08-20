【航空恢復】陳茂波：料機場客運量明年全面恢復　須全速輸入勞工

財政司司長陳茂波在網誌表示，本港航空復蘇的進展符合預期，目前香港國際機場共有約110間航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，分別恢復至疫情前的65%和70%。他稱機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。

陳茂波提到，機場三跑系統將於明年底竣工，屆時機場可處理的客運量會顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次。機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續。

另外，陳茂波表示，早前提出的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請有28間公司的申請獲批，合共2800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共10個工種，預計他們最早可在今年10月抵港。他稱，現時最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力高速全面恢復，在積極培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，緩解人手不足的限制。

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編輯：胡學能