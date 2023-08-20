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印度洋蔥收40%出口稅 維持至年度圖穩價格

環球社會熱點 17:15 2023/08/20

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印度政府上周六（19日）宣布，向洋蔥徵收40%的出口稅，為期暫定至今年底，希望穩定當地的洋蔥供應及價格。據悉，洋蔥平均批發價格已上升接近20%。

泰國包裝米9月起加價 印度禁令波及市場供應 【下一頁】

印度財政部表示，洋蔥出口稅措施立即生效，可能維持至年底。印度為全球最大洋蔥出口國，2023年上半年出口量按年上升63%，達146萬公頓。孟加拉﹑尼泊爾﹑馬來西亞﹑阿聯酋及斯里蘭卡等國依賴入口印度洋蔥。

由於其他產地產量有限，重點市場的洋蔥平均批發價已在8月按月增加近5分1，至每100公斤2,400印度盧比（約226港元）。

全球米價飆近12年新高 印度禁令及厄爾尼諾現象影響 【下一頁】

以孟買為基地的出口商Ajit Shah指出，出口稅將使印度洋蔥價格更高，超越巴基斯坦﹑中國及埃及產洋蔥，最終會降低印度洋蔥出口量，有助下調本地洋蔥價格。

兩名印度氣象局官員透露，受厄爾尼諾現象及其他因素影響，印度正面臨逾100年來最乾旱的8月，多個地區降雨量嚴重不足。另一名出口商坦言，夏天收成的印度洋蔥腐爛速度快，新供應亦追不上，使印度政府祭出措施控制價格。

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責任編輯：吳漢培

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