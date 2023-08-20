【中國減息】市場預期中國周一減息　甚麼是LPR？

內地近期下調常備借貸利率後，市場預期周一正式下調貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR），5年期LPR由4.2厘下調至4.05厘，1年期由3.55厘下調至3.4厘，下調幅度均為0.15個百分點。由於市場已預期會減息，對港股的影響是，會否有超預期的減息力度；對中國經濟的影響，減LPR可輕供樓負擔，提振消費。

什麼是LPR？

所謂LPR，即相當於香港的銀行同業拆息，所以稱為市場化的利率，為商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率，品種有1年期及5年期，而且每個月報價一次，即每月20日9時30分對外報價，遇節假日順延。香港的港元拆息由20家銀行綜合報價來釐定，內銀報價成員為18家銀行，包括工中建農，亦有外資銀行花旗中國及渣打中國。

LPR固定時間報價

由於央行下調常備借貸便利利率10點子，隔夜利率下調至2.65厘，7天期下調至2.8厘，1個月期下調至3.15厘，同時下調中期借貸便利操作（MLF）利率15點子，以及下調逆回購操作利率10點子，是3個月內第2次下調政策利率。央行下調予金融機構的利率後，金融機構資金成本下降，引導金融機構下調LPR。

內地貸款定價自2020年起，由貸款基準利率轉為LPR，好處是固定時間報價，而不是央行突然在傍晚6時宣布減息，市場有所預期，各金融機構從此不得簽訂參考貸款基准利率定價的貸款合同。香港樓宇按揭利率以港元1個月拆息來調整定價，即H+某一個點子來調整定價，合同簽定後不能修改；內地的樓房按揭以5年期以上的LPR為定價標準，再進行加點或減點，一如香港的H按揭。所以內地只要減到5年期LPR，即可減輕供樓人士負擔。

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記者：譚志偉