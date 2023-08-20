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加州首發熱帶氣旋警報 罕見颶風將來襲

環球社會熱點 16:27 2023/08/20

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墨西哥亦受「Hilary」影響。

颶風「希拉里」（Hilary）威力持續增強，威脅美國加州﹑西南部地區及墨西哥。加州南部發出史上首次的熱帶氣旋警報，美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）預計，颶風將在周一（21日）帶來災難性及威脅性命的水災。

夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災 【下一頁】

NHC表示，颶風「希拉里」可能猜來時速最高每小時近180公里的強風。希拉里已由4級颶風下調至1級，預計美國時間周日（20日）登陸下加利福尼亞前進一步減弱至熱帶氣旋，並在同日晚上及周一清晨抵達加州南部。

NHC指希拉里已為下加利福尼亞的墨西哥地區及美國西南部帶來暴雨，當地最高風力達每小時約459公里。NHC預計，希拉里將為南加州及內華達州南部帶來最多25厘米降雨，存在災難性水災風險。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）上周六（19日）宣布，南加州大部分地區進入緊急狀態，州政府將準備迎接暴雨及水災。紐瑟姆指已部署逾7,500艘救生艇，準備應對Hilary帶來的影響。

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【夏威夷山火】被指與電力公司有關 疑無力抵禦強風 【下一頁】

希拉里為加州超過80年來首次迎上的颶風，今次吹襲屬罕見事件。加州緊急服務總監沃德（Nancy Ward）指出，希拉里可能是數十年來當地最嚴重的一次風暴。

加州緊急服務副總監弗格森（Brian Ferguson）表示，密切關注聖地牙哥東部及洛杉磯地區的沙漠地帶，指兩地將面臨年度降雨量雙倍的暴雨衝擊，可能會成為重災區。

NHC亦提醒居住在最近加州曾發生山火地區的下游或山坡下民眾，指剛受山火摧殘的土地吸水力大不如前，可能連帶山火「殘骸」導致更嚴重洪水。

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責任編輯：吳漢培

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