【放水訊號】人行、金監、證監、內銀、國壽突開會　研究化解債務及金融風險

人民銀行、金融監管總局、中國證監會於上周五聯合召開電視會議，上交所、深交所、內銀及國壽均有參與會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。重點是（1）主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度；（2）調整優化房地產信貸政策。

人民銀行黨委書記、行長潘功勝，金融監管總局黨委委員、副局長肖遠企，中國證監會黨委委員、副主席李超出席會議並講話，部分金融機構主要負責人介紹工作情況。

會議指出，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。

金融部門要認真學習領會中央政治局會議精神，繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找准發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

會議強調，金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。

主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。

要注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設。

調整優化房地產信貸政策。

要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係。

發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

會議要求，金融部門要認真貫徹落實黨中央、國務院關於防範化解重點領域風險的精神，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議認為，今年以來，金融部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續支持實體經濟恢復發展和回升向好。

今年1-7月，新增人民幣貸款16.1萬億元，同比多增1.67萬億元，廣義貨幣供應量（M2）、社會融資規模、人民幣貸款餘額保持較快增長。

社會融資成本繼續下降，1-7月企業貸款利率為3.94厘，按年下降0.35個百分點。

信貸結構持續優化，普惠小微貸款、綠色貸款、製造業中長期貸款增速均高於各項貸款增速，金融支持重點領域和薄弱環節取得顯著成效。

政策性和開發性銀行、國有商業銀行、股份製商業銀行、中國人壽主要負責人，以及中央金融辦、國務院辦公廳相關司局負責人，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會相關司局和各副省級城市以上機構，上海證券交易所、深圳證券交易所、交易商協會、徵信中心主要負責人參加會議。

【恒大危機】分析：中國或需接管民營內房1萬億美元不良資產

【恒大危機】為何中國恒大於美國申請破產保護？ 恒大拒認破產 大和：其他內房或效法

【信託危機】中植爆雷 彭博：內地警方家訪投資者 促保持耐心

記者：譚志偉